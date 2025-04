Joan González: «Activitats com les olimpíades de filosofia són absolutament necessàries»

Aquest passat 28 i 29 de març s’ha celebrat a Palma la XII Olimpíada Filosòfica d'Espanya centrada enguany en l’ètica de la cura. Joan González Guardiola, cap d’estudis del Grau de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i coordinador de l’Olimpíada organitzada conjuntament amb la Red Española de Filosofía amb el suport de l’Associació de Filosofia de les Illes Balears (AFIB), ha explicat a dBalears que cal defensa la filosofia, ja que, en el nostre món actual, «es troba constantment amenaçada».

González considera que, actualment, activitats com les olimpíades, locals i estatals, «són absolutament necessàries». «Encara que sigui ambigu parlar de civilització occidental, aquesta s’ha assentat constitutivament amb la idea de filosofia. Hem de lluitar per conservar la filosofia perquè tot es pot perdre», assegura, alhora que afegeix que «l'extensió universal de la filosofia, en els nivells públics de l'educació, és una conquesta de la lluita social».

El professor de la UIB assenyala que la filosofia és més necessària que mai, davant «el perill de la irracionalitat del nostre present» i que no fa sinó expandir-se. Per al cap d’estudis, un món molt més filosòfic «seria diferent». «Hi hauria coses bones i dolentes. Seria una millora respecte la presa de decisions, que podrien estar marcades per una major reflexió i lentitud, enfront de la rapidesa del món actual», considera. Però no tot seria meravellós, i es podria perdre productivitat, però considera que, així i tot, el món «seria millor».

González explica que va descobrir la filosofia als 14-15 anys. D’ençà que la va descobrir, la presència de la filosofia a la societat no ha augmentat, sinó que en alguns aspectes s’ha reduït. Amb tot, valora la presència de la filosofia a l’educació com una passa molt important. Respecte a la societat, González considera que cal més divulgació. «Hi ha una major divulgació científica que filosòfica, hi ha Quan es divulga de vegades es cau en la degeneració i la vulgarització». En aquest sentit, considera que ha augmentat molt la presència de la «filosofia vulgaritzada» i no «la bona divulgació». A més, l'acadèmia, encara que tingui molta qualitat, ha tingut certa desconnexió dels problemes de les persones. Amb tot, segons assegura, «tenim una acadèmia amb molta qualitat que no acaba d’arribar a la gent i un substitut sense qualitat que es va difonent entre la gent».

González diu que no se sap, però que està «molt preocupat» pel creixement de la bretxa entre l’acadèmia i la vulgarització de la filosofia. En aquest sentit, assenyala la dificultat que pot arribar a haver-hi amb la distinció «filosofia-pseudofilosofia». Considera que aquest debat es produeix des de fa 2.500 anys i que ja a Plató trobem el debat sobre la distinció filòsof-sofista. «Aquest problema és present des del principi», assegura.

En tot cas, per aquest motiu, és important la celebració d’activitats com les olimpíades de filosofia. «Són una festa filosòfica» on els adolescents ho passen molt bé i es relacionen amb la filosofia. A més, assenyala que hi ha molt bones reflexions filosòfiques en aquests actes. Esperem que jornades com aquestes ajudin a prendre consciència de la importància de la filosofia i del perill que suposa la seva desaparició o reducció dels plans d’estudi.