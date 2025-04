La XII Olimpíada Filosòfica d'Espanya celebra l'ètica de la cura i la filosofia com a forma de vida

Els dies 28 i 29 de març, Mallorca va acollir la fase final de la XII Olimpíada Filosòfica d'Espanya, organitzada per la Xarxa Espanyola de Filosofia i la Universitat de les Illes Balears (UIB). Sota el lema ‘Les cures: cura del mitjà, cura de les persones, cura de si’. L’acte va reunir estudiants de secundària i batxillerat de totes les comunitats autònomes espanyoles, els qui van debatre sobre la rellevància d'una ètica de la cura en un món marcat per la vulnerabilitat humanai els desafiaments globals.

La inauguració, celebrada en l'edifici Sa Riera, va comptar amb la presència d'autoritats acadèmiques i representants d'associacions filosòfiques. La Dra. Joana M. Petrus, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB, va donar la benvinguda destacant l'esforç dels participants: «Arribar fins aquí ja suposa un enorme repte». A més, va agrair la col·laboració d'institucions com el Col·legi Sant Francesc, l'Associació Filosòfica de les illes Balears (AFIB) i tots aquells docents que impulsen aquestes iniciatives.

Jaume Carot, rector de la UIB, va subratllar el paper de la filosofia com a pilar del pensament crític: «Ens ajuda a entendre el món i, sobretot, a qüestionar-lo». Per part seva, Sebastià Massanet, director general d'Universitats del Govern balear, va animar els joves a gaudir de l'experiència tant acadèmica com social, recordant la seva participació en altres olimpíades científiques: «És una vivència que recordareu tota la vida».

Elisa Rosselló, presidenta de l’AFIB, va criticar la reducció d'hores d'educació en valors cívics en favor de les matemàtiques: «En un món que ens recomana tenir un ‘kit de supervivència’ per si ve una tercera guerra mundial, prioritzar les matemàtiques sobre el respecte a l'alteritat és preocupant». A més, va defensar una filosofia accessible i pròxima a través de cites de filòsofes com Hipàtia d'Alexandria — «Defensa el teu dret a pensar»— i Hildegarda de Bingen — «No podem viure en un món interpretat per altres persones»— per a emfatitzar la filosofia com a eina de llibertat. Rosselló també va ressaltar el caràcter lúdic de l'acte, convidant els participants a contagiar el seu «enamorament per la filosofia».

El tema d'aquesta edició, centrat en les cures, va sorgir com a resposta a amenaces globals com la crisi climàtica, les guerres i la desigualtat. La Dra. Petrus ho va descriure com «oportú i fructífer», mentre que Carot va recordar que els grans interrogants humans —la mort, l'amor, el poder— són els mateixos des de l'inici del pensament: «Tenim molt a aprendre dels filòsofs de totes les èpoques».

A més de les proves acadèmiques, l'olimpíada va incloure activitats socials i culturals —com una gimcana filosòfica, un pícnic i un espectacle filosòfic de la mà de Filosofia per a pingüins— reforçant així la seva dimensió formativa integral. Els participants van defensar els seus treballs en el Col·legi Sant Francesc, on també es va realitzar el lliurament de premis.

La XII Olimpíada Filosòfica no sols va premiar el talent acadèmic, sinó que va reivindicar el paper de les humanitats en l'educació. En un context en què disciplines com la filosofia sofreixen retallades, encontres com aquest demostren el seu valor per a formar ciutadans crítics i empàtics. Com va dir Rosselló: «Filosofar pot ser un estil de vida». I a Palma, durant dos dies, ho va ser.