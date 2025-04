L’interès dels joves per la filosofia és més viu que mai

Els passats 28 i 29 de març, s’ha celebrat a Palma la fase final de la XII Olimpíada de Filosofia d'Espanya amb el tema central de les cures: de si mateix, dels altres, i del medi. Aquestes jornades, a més de cercar els millors participants en cada una de les tres modalitats de prova, ‘Dissertació Filosòfica’, ‘Dilema moral’ i ‘Fotografia i vídeo’; també pretenia enfocar la reflexió en un tema que ha esdevingut important en la darrera part del segle XX. A saber, la «vulnerabilitat de la condició humana i la importància d'una ètica de les cures com el pilar de les relacions entre les persones».

La filosofia és el mitjà per concebre les maneres d'actuar idònies a l'hora de tenir cura amb la societat que ens envolta, de manera que aturem el cicle d'injustícies que s'ha comès des de mitjan segle XX fins a l'actualitat. No podem controlar les injustícies que han succeït en el passat, però sí que es troba al nostre abast impedir que continuïn succeint, i el jovent és el col·lectiu que ha de tenir més clar quina és la conducta encertada per a resoldre els conflictes.

A Palma, han arribat alumnes de secundària i batxillerat d’arreu de l’Estat espanyol per competir i viure experiències. dBalears ha pogut conversar amb alguns d’ells i ha comprovat l’interès que desperta la filosofia entre el jovent. A la modalitat de ‘Vídeo i fotografia’, Ainhoa, estudiant de batxillerat, ha destacat que per a ella «la filosofia et fa plantejar-ho tot, i es pot aplicar a tots els àmbits de la vida. La filosofia és necessària». En aquest sentit, el seu autor preferit és Nietzsche, destacant «la seva manera de transvalorar els valors i les creences preestablertes». «La filosofia et fa viure de manera més inestable, és una manera de complicar-se la vida», destaca.

Per part seva, Miquel, estudiant de secundària de Catalunya, considera que la filosofia «És una manera de pensar i reflexionar el món. Permet posicionar-se, reflexionar i expressar Idees». Aquest estudiant se sent molt atret per l’Empirisme i els filòsofs de la sospita (Nietzsche, Marx i Freud); alhora que valora la figura de Ramon Llull en el context de la filosofia catalana. «La filosofia és una ciència que s'enfoca en allò que sembla inassolible», destaca.

Pel que fa a la modalitat de ‘Dilema moral’, també hem parlat amb alguns Joves. Zuleika Vecino, estudiant de secundària de Ceuta, assegura que «la filosofia mostra expectatives del pensament, cada autor mostra distintes perspectives per tal de solucionar situacions i problemàtiques», alhora que destaca la figura del filòsof Habermas per la seva utilitat política. La filosofia és la recerca de les causes, una eina per donar sentit al món», argumenta.

Per part seva, Mario, estudiant de secundària de Madrid, assegura que «el que més m’atreu de la filosofia és la llibertat que ofereix a l'hora de forjar una opinió, et dona perspectiva». Aquest estudiant que destaca la figura de Carol Gilligan i l’ètica de la cura, considera que «la filosofia és una forma d'obrir-se al món, i que el món s'obri a tu. Permet harmonitzar, i canviar la cançó».

En aquest sentit, l’Ariadna, estudiant catalana, assegura que la filosofia «s'aplica a tot, és pensar i pensar és a tot arreu». L’estudiant se sent atreta per Kant i l’ètica kantiana i valora la consideració de la humanitat com una finalitat. «La filosofia cerca sentit a la vida. Incita a pensar i a entendre», sentencia. De la mateixa manera, Max, que també estudia al Principat, assegura que li agrada molt la filosofia i que se sent atret per l’obra de Hegel. El pensament filosòfic «dona sentit a la vida i a les preguntes que no tenen solució evident. La filosofia és la ciència de totes les ciències», conclou.

De la mateixa manera, Alba, estudiant de La Rioja, considera que «la filosofia permet compartir opinions i forjar-les d'acord amb coneixement. És un art». L’estudiant se sent atreta per figures com Sòcrates, Carol Gilligan i Foucault, i afirma que «la filosofia és un procés de recerca».

En darrer lloc, pel que fa a la modalitat de ‘Dissertació’ hem pogut parlar amb diversos estudiants de batxillerat. Així, Julio Piña, estudiant de Navarra, explica que «la filosofia sempre m’ha agradat, independentment que el pare sigui professor. Dona perspectives de què pensen els altres i permet aplicar-ho a la teva vida». L’estudiant se sent atret per la filosofia de Hume, «perquè et treu de la zona de confort i et fa dubtar de tot». «La Filosofia és ganes de conèixer. És l'art de fer preguntes», sentencia.

De la mateixa manera, Mohamed, un estudiant de Ceuta, considera que «la filosofia és curiositat i permet arribar a la causa darrera. Et dona una explicació del món i dels successos que interessen». L’estudiant, que se sent molt atret per la filosofia platònica, afegeix que «la filosofia és un cúmul de manifestacions d'un mateix tema. És la recerca de respostes».

Així mateix, Daniela Martín, estudiant d’Andalusia, considera que ens contestà que «la filosofia és un espai de llibertat on la curiositat et desperta i et fa sentir viu». «La filosofia encén una flama», assegura, alhora que reconeix la seva predilecció per la figura de Sòcrates. «La filosofia és curiositat, és com un llumí. És un camí, el de la curiositat. És una flama», assegura poèticament.

Després del testimoni de tots aquests joves, l’evidència és clara: la filosofia no és desconeguda entre el jovent, ni els resulta innecessària. Tot el contrari, la filosofia afavoreix l'opinió i ajuda a guiar-se en la vida, ajuda a conèixer el món, però també a obrir-se i conèixer altres perspectives sobre el món. La filosofia no és només ben rebuda i interessant, sinó que també es considera com un estudi essencial per a forjar l’ésser humà, i preparar-lo per enfrontar allò que és «la vida».

Així, la filosofia, lluny de ser una disciplina relegada al passat, continua essent un instrument essencial per a navegar per aquesta realitat plena d'incerteses i problemàtiques que suposa el món i la vida. La filosofia, si no igual, és més necessària que mai.

Els guanyadors de la XII Olimpíada Filosòfica d’Espanya, celebrada a Palma, foren els següents alumnes en aquestes modalitats:

Vídeo:

1. Ash Rodríguez Ramírez. Madrid

2. David Mazaira Nóvoa. Galícia

3. Pablo Momblán Calvo. Madrid

Dissertació:

1. Mario Rodríguez Bonnet. Illes Canàries

2. Claudia Fernández Calahorra. Aragó

3. Pau Blanco Pintor. Illes Balears

Dilema:

1. Diego Sánchez Carro. Castella i Lleó

2. Íria Fernández Vilariño. Galícia

3. Jhia Ye Jiang Zheng. Illes Canàries

Fotografia:

1. Alba Cabrera Pérez. Illes Canàries

2. Lara Rodríguez Gutiérrez. Cantàbria

3. Estela Morcillo Parreño. Castella-la Manxa