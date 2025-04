Obren una convocatòria d’ajudes per a facilitar la identificació d’infants i joves amb altes capacitats

L’Associació d’Altes Capacitats i Superdotació de Mallorca (ABSAC Mallorca) ha llançat una nova convocatòria d’ajudes econòmiques per a la identificació d’altes capacitats intel·lectuals (ACI), amb l’objectiu de «garantir que cap infant o jove quedi sense diagnòstic per motius econòmics».

L’entitat ha explicat que l’accés a una avaluació especialitzada «és clau per oferir una resposta educativa adequada, però el cost d’aquest procés pot ser un obstacle per a moltes famílies». Conscient d’aquesta realitat, ABSAC Mallorca posa a disposició de les famílies «un programa d’ajudes per a aquelles que compleixin certs requisits econòmics».

Així, les sol·licituds es poden presentar fins al 30 d’abril de 2025, exclusivament per correu electrònic a info@absacmallorca.com. L’entitat ha detallat que només es tindran en compte les sol·licituds que incloguin tota la documentació requerida. Tota la informació detallada sobre el programa d’ajudes es pot consultar a la pàgina web d’ABSAC Mallorca: www.absacmallorca.com.