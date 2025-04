La UOB recorda al conseller d'Educació que sí se segrega els alumnes per qüestió de llengua

El conseller d’Educació, Antoni Vera, va afirmar durant la darrera sessió parlamentrària, aquest dimarts primer d’abril al Parlament, que mai ha segregat alumnes.El sindicat UOB Ensenyament no creu el mateix: «No és només que la Conselleria d’Educació i Universitats segregui per llengua a través de l’ignominiós Pla de Segregació Lingüística, tal com hem denunciat infinitat de vegades, sinó que també segrega per classe social, fomentant l’escola concertada en detriment de la pública: línies d’ESO que desapareixen al Politècnic i apareixen per art de màgia a conegudes escoles concertades -hi haurà qui dirà que és un miracle, però per a UOB Ensenyament és un frau, una desviació dels diners dels contribuents que serveixen per pagar els privilegis d’alguns-, i punts per antic alumne, a l’estil Antic Règim».

Així ho ha explicat el sindicat aquest dimecres, 2 d’abril, en un comunicat. Per a la UOB, la Conselleria d’Educació i Universitats demostra «tossuderia» en intentar mantenir —i ampliar a secundària— un Pla que ha fracassat estrepitosament i que, fora del Govern, només té el suport d’aquelles escoles privades, però mantengudes amb fons públics, «que en poden treure un bon grapat de milers d’euros extra, i de diputats feixistes que celebren el dia primer d’abril com a dia de la victòria». La UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació a «posar fi, d’una vegada per totes, al despropòsit del Pla de Segregació, a rompre qualsevol negociació amb partits feixistes i a protegir i potenciar l’escola pública, que cada dia que passa s’enfonsa més dins la misèria per culpa de la deixadesa i incapacitat de l’Administració».