Palma acull la final de la XII Olimpíada de Filosofia d'Espanya

La final de la XII Olimpíada Filosòfica d’Espanya (OFE) se celebra a Palma, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB), els dies 28 i 29 de març. Hi participaran un total de 95 d’estudiants de secundària i batxillerat d'arreu de l'Estat espanyol i 35 professors acompanyants (delegats autonòmics).

La Red Española de Filosofía, organitzadora de l’Olimpíada, considera que durant la segona meitat del segle XX, especialment gràcies a l’impuls dels enfocaments de les filosofies feministes, s’ha produït un gir del pensament filosòfic cap a la qüestió de la vulnerabilitat de la condició humana i la importància d’una ètica de les cures com a pilar de les relacions entre les persones. Per aquest motiu, proposen 'Les cures: del medi, de les persones, de si' com a tema de reflexió per a l’alumnat de Filosofia de secundària i batxillerat. Els estudiants podran participar en quatre modalitats: dissertació filosòfica, dilema moral, fotografia i vídeo.

L’Olimpíada de Filosofia ha mobilitzat a tot l'Estat milers d’estudiants, dels quals un total de 95 han arribat a la final. A les Illes, la fase autonòmica es va celebrar els dies 24 de gener i 14 de febrer, amb el suport de la Conselleria d’Educació i Universitats. Hi varen participar un total de 195 alumnes (144 de Mallorca, 27 de Menorca i 24 d'Eivissa), matriculats en 32 centres de les Illes Balears (Mallorca: 24, Menorca: 4, Eivissa: 4), i tres d’aquests participaran a la fase final. El coordinador autonòmic de l'olimpíada és el professor de la UIB Joan González.

Fase final

El divendres, 28 de març, tendrà lloc a l’edifici Sa Riera un acte de recepció a càrrec del rector de la UIB, Jaume Carot; la degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, Joana Maria Petrus; el director general d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, i la presidenta de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, Elisa Rosselló. Posteriorment, els estudiants participaran en un taller de radiofilosofia i una gimcana filosòfica. El dissabte, 29 de març, se celebrarà la fase final a la sala d’actes del Col·legi Sant Francesc, on, a partir de les 10 hores, els joves presentaran les seves propostes.

Promoure l’interès per la filosofia

L’objectiu d’aquesta competició és promoure l’interès per la filosofia entre els estudiants de secundària i motivar-los per a l’estudi i la millora dels seus coneixements en aquesta matèria.

La matèria de Filosofia al currículum escolar té com a finalitat oferir un marc conceptual i metodològic perquè l’alumnat pugui abordar personalment les grans preguntes i propostes filosòfiques i emprendre una reflexió crítica sobre el sentit i el valor dels diferents sabers, activitats i experiències que configuren el seu entorn vital i formatiu. A més, avui en dia l’educació filosòfica resulta imprescindible per a l’articulació d’una societat democràtica al voltant de principis, valors i pràctiques ètiques, la legitimitat i eficàcia de les quals precisen de la deliberació dialògica, la convicció racional i l’autonomia de judici dels ciutadans.