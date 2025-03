El Sindicat Alternativa remarca que hi ha «altres aspectes més necessaris i prioritaris» que segregar per llengua els alumnes

El Sindicat Alternativa demana a la Conselleria d'Educació i Universitats la retirada immediata del pla pilot de segregació lingüística per al curs 2025-2026.

«Com ja hem exposat al llarg dels darrers anys, hi ha altres aspectes més necessaris i prioritaris per a l'educació a les Illes Balears», apunten.

A més, es demanen: «Per què el Conseller d'educació i universitats no ens ofereix un pla pilot voluntari de reducció de ràtios tal com preveu la Llei d'educació de les Illes Balears?» Aquesta llei, aprovada al març del 2022, marcava dos anys per a tenir un pla de reducció de ràtios però ja en duim tres sense cap pla.

«Per què no ens ofereix també un pla pilot d’equiparació de la carrera professional? Ja sabem que les retribucions d'un funcionari docent de secundària i no docent de la CAIB al llarg de 32 anys de carrera professional. La diferència és de 148.291,68 euros per la carrera professional», assenyala Alternativa.

Finalment, el sindicat demana «per què no ens ofereix un pla de repartiment equitatiu de l’alumnat?». I apunten que «s'ha fet tot el contrari». Aquest proper curs hi haurà tres zones escolars a Palma i la recuperació del punt per antic alumne, aspectes que «només provocaran més segregació i afavoreixen l’escola concertada».

Per això, el Sindicat Alternativa demana que s'ofereixen als docents aquests plans també i es retiri immediatament el pla de segregació lingüística.