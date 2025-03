El TSJIB no admet el recurs de l'OCB contra el pla pilot de segregació lingüística a les aules

La no admissió a tràmit del recurs de l’OCB contra el pla pilot de segregació lingüística a les aules és una mala notícia. Amb la seva decisió, el TSJIB sembla legitimar les polítiques de segregació del Govern Prohens, pactades amb la ultradreta de Vox. Sembla legitimar un pla que, tot i vendre’s com a voluntari, ataca la convivència a les aules i només va encaminat a justificar el supremacisme espanyolista del castellà. L’ampla majoria de la comunitat educativa ha rebutjat les intencions d’Educació i, almenys per ara, la defensa de la llengua sembla garantida. Però cal estar a l’aguait als moviments de l’Executiu que es veu assetjat per les pressions ultres de l’extrema dreta. Cal defensar l’escola en català com a puntal integrador i democràtic de la nostra societat.