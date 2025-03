El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, i el director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, han explicat aquest dimarts el concurs oposició per a docents de les Illes Balears, que comptarà amb un total de 573 places de professors de secundària, d’escoles oficials d’idiomes, de música i d’arts escèniques, professors especialistes en sectors singulars de la formació professional, mestres i inspectors. La primera prova de les oposicions serà dia 14 de juny i el termini per apuntar-se és de dia 14 fins dia 27 de març.

La principal novetat del concurs oposició per a docents de 2025 és que la Conselleria d’Educació i Universitats ha establert oposicions pròpies per a l’illa de Formentera, enlloc de convocar-les de manera conjunta amb l’illa d’Eivissa.

Així, a Formentera, es convocaran un total de 8 places de professors de secundària i 13 places d’entre professors d’escoles d’idiomes, professors de música i arts escèniques, professors especialistes de formació professional i mestres en el concurs que se celebrarà el mes de juny.

En el cas d’Eivissa, es convocaran 93 places per a professors de secundària i 115 places per a professors de la resta d’especialitats, de les quals n’hi ha 98 per a mestres.

En el cas de Mallorca, hi haurà 215 places per a professors de secundària i 48 places dels altres cossos, mentre que a Menorca sortiran 35 places de professors d’educació secundària i 40 places de la resta de cossos.

A més, es convoquen 6 places per a inspectors. Tres seran a Mallorca, dues a Eivissa i una a Menorca.

Convocatòria de funcionaris interins

D’altra banda, la Conselleria d’educació i Universitats té oberta la convocatòria de funcionaris interins.

Aquesta convocatòria d’enguany, segons han explicat, «incorpora canvis per a millorar les condicions laborals i la conciliació dels funcionaris interins de les Illes Balears amb l’objectiu de garantir l’ocupació de les places vacants a l’inici del curs 2025-2026».

Les persones interessades a participar en la convocatòria que no hagin fet cap tràmit durant el curs 2024-2025 podran inscriure’s fins el 17 de març. Els qui ja hagin participat en algun tràmit a partir del primer de setembre de 2024 s’incorporaran automàticament a les llistes.