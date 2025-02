Els estudiants de les Illes Balears són els més pessimistes de tot l'Estat espanyol amb el seu futur laboral i la feina, segons es desprèn del 'X Informe Young Business Talents: La visió dels joves'. Un informe fet per Abanca, ESIC University, Herbalife i Praxis MMT, i que analitza opinions d'alumnes de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat i cicles bàsic, mitjà i superior de formació professional.

El 50,4% dels joves preuniversitaris illencs creu que l'ocupació empitjorarà durant els propers cinc anys (dada nous punts superior als resultats del mateix informe de l'any passat), mentre que el 28,9% pensa que la situació serà igual i només el 20,7% opina que l'ocupació anirà a millor. Tot i el pessimisme en que els joves imaginen el seu futur laboral, el 73,3% dels estudiants enquestats confien en aconseguir feina en menys d'un any després de finalitzar els estudis.

Pel que fa a l'elecció d'estudis, les Balears són la comunitat on els joves tenen menys decidit estudiar una carrera universitària (43,7% davant del 65,1% de la mitjana estatal); el 31,1% no continuarà amb els estudis i el 25,2% es mostra encara indecís sobre si continuar o no. Entre els joves que volen estudiar una carrera universitària, les que els desperten més interès són: Empreses/Economia (34,6%), Màrqueting/Publicitat (32,5%), Psicologia/Sociologia (17,8%) i Esports (17,8%). La vocació és el principal factor que indiquen (81,9%) a l'hora d'escollir una carrera, seguit de les sortides professionals (53,9%), i amb què considerin que podran guanyar més diners (36,6%). A més, el 74,8% creu que allò que estan estudiant els serà útil professionalment.

Pares i fills

Pel que fa al nivell de preparació, el 51,9% de preuniversitaris balears creu que estan més ben preparats que els seus pares, una xifra per sota de la mitjana estatal que se situa en el 68,5%. A més, els joves es mostren optimistes respecte a la qualitat de l'ocupació que aconseguiran, ja que el 77,8% opina que podran tenir una feina millor que la dels seus pares.

El director del 'X Informe Young Business Talents: La visió dels joves', Nuño Nogués, creu que en general "el nivell d'estudis dels joves és superior al dels seus pares" però "malgrat el seu major nivell d'estudis i millor preparació en certes àrees, n'hi ha d'altres en què estan objectivament pitjor preparats com la comprensió lectora, matemàtiques o gramàtica".

Mobilitat internacional

Finalment, davant de la possibilitat de canviar de país per feina, el 72,6% dels joves balears ho té clar i emigraria. Tot i que el percentatge és alt, ha davallat en l'últim any. Això "no respon a qüestions econòmiques o laborals", sinó que "té més a veure amb qüestions emocionals o d'interessos", puntualitza Nogués.

Entre les raons per les quals se n'anirien fora, la primera opció és per viure una experiència nova (57,3%), per tenir un salari millor (17,5%), per la manca d'oportunitats a l'Estat espanyol (13,6%) i per aprendre idiomes (6,8%). I entre els països de destinació que els hi són més atractius, lidera el rànquing els Estats Units (24,4%), seguit d'Itàlia (15,6%), Alemanya (14,1%) i el Regne Unit (14,1%).