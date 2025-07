Què implicarà la nova llei de Polígons?

Actualment, a les Illes Balears hi ha 53 polígons amb un total de 6.163 empreses, on hi fan feina 53.830 persones.

Aquestes són les principals mesures que inclou la nova llei: La creació de les Entitats de Gestió i Modernització (EGM), perquè els polígons s'administrin d'una forma organitzada i professional. Això millorarà el manteniment d’aquests i optimitzarà l'atenció a les necessitats de les empreses. La llei afavorirà que les EGM i les empreses desenvolupin projectes amb interès públic.

Establir un sistema de col·laboració publicoprivada, amb les Entitats de Gestió i Modernització Col·laboratives (EGMC). S'impulsaran convenis col·laboratius, de caràcter voluntari, entre els ajuntaments i les EGM, per impulsar el desenvolupament de les àrees industrials.

Promoure sistemes de qualitat per impulsar la competitivitat de les àrees. S'implementaran de manera progressiva per aconseguir la modernització i evolució de les infraestructures, els equipaments, els serveis i la gestió.

Desenvolupar el Pla Autonòmic per a la Competitivitat dels Polígons Industrials, en el qual s'establiran els eixos principals d'actuació que rebran finançament per part de la Conselleria competent.

Crear el Sistema d'Informació Integrada, mitjançant el qual es podrà accedir a totes les dades de les àrees industrials, la qual cosa afavorirà les sinergies. També es crea el Registre d’EGM al qual es podrà accedir a través del Sistema d'Informació Integrada.