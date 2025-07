Entra en vigor la primera Llei de gestió i modernització de polígons

Entra en vigor la Llei 5/2025, de 18 de juliol, de gestió i modernització de les àrees de promoció industrial de les Illes Balears. Ho fa un dia després que s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La nova normativa té com a objectiu modernitzar i gestionar de manera eficient les àrees de promoció industrial de les Illes Balears. A més, cerca millorar la qualitat d'aquestes zones i reforçar la competitivitat, tant territorial com de les empreses que exerceixen la seva activitat en aquestes àrees. També, aposta per un desenvolupament sostenible des d'un punt de vista econòmic, social i mediambiental.

Aquest nou marc legal permetrà, segons el Govern «avançar cap a models de gestió basats en la col·laboració publicoprivada, la qual cosa facilitarà la coordinació amb els ajuntaments i altres agents del territori».

Així mateix, s'espera que la promoció i la modernització d'aquestes àrees «afavoreixi l'assentament i l’expansió de noves empreses a les zones industrials on es concentren activitats productives, comercials o de serveis».

El conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, destaca que aquesta «és una llei consensuada, que neix del diàleg entre partits, administracions i empreses. És col·laborativa, perquè impulsa la col·laboració publicoprivada, i futura, perquè impulsa un model desenvolupament econòmic modern i competitiu».