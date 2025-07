La vaga de treballadors del TIB passa a ser indefinida

La vaga indefinida del TIB ha començat aquest divendres amb una concentració de més d'un centenar de treballadors en l'entrada de l'estació intermodal de Palma en la qual han escenificat una «imitació» dels empresaris amb un taüt amb la frase «a. c. s. conveni col·lectiu».

El centenar de treballadors s'ha congregat a la porta de les cotxeres i després s'ha dirigit a l'estació sobre les 10.00 hores, com han fet en les tres aturades de 24 hores iniciades fa una setmana.

Amb tambors, timbals i pancartes de 'Treballadors del TIB en lluita per un conveni digne' els treballadors han iniciat la protesta, que han culminat amb una 'performance' dels empresaris, escenificant un taüt amb la frase «a. c. s. conveni col·lectiu» i maletins amb doblers.

«Aquests doblers valen més que tota la vostra suor», ha dit una de les cinc persones que en la 'performance' representava un empresari. Els treballadors, per part seva, han reclamat «dignitat»: «farts de fer-los cada vegada més rics amb la nostrta feina».

Reunió amb el Tamib

El portaveu del sindicat SATI, Juan Rodríguez, ha anunciat en declaracions als mitjans que aquest divendres assistiran a una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears (Tamib) per a tractar d'arribar a un acord.

«Diuen que ens duen una oferta, nosaltres com sempre estam disposats a negociar així que anirem allà, escoltarem i decidirem», ha assenyalat, agregant que fins que no hi hagi un acord «presentable» per als treballadors la vaga continuarà en marxa.

Preguntat per quina mena d'acord acceptarien, Rodríguez ha subratllat que no es pot xifrar amb un número perquè «no només es tracta de doblers». En cas de veure bé la proposta, el SATI signaria un preacord que es presentaria a tots els treballadors en assemblea per a donar-li el vistiplau.

Sobre la darrera reunió mantinguda dimecres passat, amb la patronal, Govern i sindicat, Rodríguez ha dit que es varen acostar postures en temes de jornada, encara que «va haver-hi més moviment per part del Govern que de la pròpia patronal».

El seguiment de la quarta jornada d'aturades, la que dona inici a la vaga indefinida, es manté com en les anteriors. A l'espera de dades oficials, el portaveu del SATI ha indicat que el seguiment va «en la mateixa línia», de manera que continua sent molt ampli.