CCOO Illes Balears: «No pot ser que en una terra amb tanta riquesa, cada pic hi hagi més treballadors que es veuen expulsats de casa seva»

Segons les dades EPA, fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística espanyol, al segon trimestre de l’any 2025 la taxa d’atur se situa en el 7,41% (-0,54% respecte de l’any passat), de manera que la xifra de desocupats està en 51.700 persones.

Per comparació al mateix període de l’any 2024, el nombre de persones aturades ha disminuït en -2.700 persones (-4,96%), mentre que la variació trimestral, amb 44.500 aturats menys, ha estat del -46,26%.

Pel que fa a la població ocupada, augmenta en termes interanuals +16.400 persones (+2,60%) i en referència al trimestre anterior +91.800 (+16,56%). La taxa d’ocupació es situa en un 60,81%, la més elevada de l'Estat espanyol i a 7,85 punts percentuals de la taxa estatal. En total, el nombre d’ocupats ascendeix a 646.300 persones.

La població activa se situa en 698.000 persones amb una variació interanual de +13.700 (+2,0%) i intertrimestral de +47.300 (+7,27%).

Les dades publicades es corresponen amb les habituals de cada any quan s'inicia l'activitat turística a les Illes Balears, que enguany torna a ser molt bona. «Hi ha un descens significatiu en el nombre d'aturats i un augment en les afiliacions a la Seguretat Social que ens permeten fer una valoració positiva si ho comparem amb anys anteriors i amb la resta de l’Estat però percebem que s’està arribant al límit de la millora i, per tant, s’ha d’actuar de forma ràpida i contundent», ha explicat CCOO Illes Balears.

El sindicat també ha volgut destacar que aquestes bones dades «contrasten amb les mancances estructurals que tenim els treballadors i treballadores de les Illes Balears». El sindicat recorda que tenir una feina ha de servir per a poder portar una vida digna i autònoma. «No pot ser que en una terra en la que hi ha tanta riquesa, cada cop hi hagi més persones treballadores que es veuen expulsades de casa seva perquè no poden viure amb dignitat amb el sou que cobren o que emmalalteixen a causa d’unes condicions de feina inadequades», remarquen.

Per altra banda, l'augment de l'ocupació es dona en el sector serveis -representa un 82,1% del total de l’ocupació- que és el principal motor econòmic de les Balears. «Aquesta estructura econòmica, basada en un turisme intensiu i de masses, no està donant els fruits que la classe treballadora ha de menester i per això és necessari una transició cap a un model més sostenible i resilient», apunten.

A CCOO pensen que el canvi ha de venir d’accions concretes com són la gestió de l’oferta i demanda turística, amb una revisió important de l’Impost de Turisme Sostenible, la transformació del model laboral actual, acompanyat de mesures de formació i qualificació des de l’àmbit públic, la sostenibilitat mediambiental, la millora de la mobilitat i l’aposta per unes polítiques públiques que donin resposta a les necessitats de la ciutadania.

Per altra banda, han criticat «els discursos de la patronal hotelera, que desvien el focus del problema volent fer creure que el moviment de transició del model turístic cap a un sistema més sostenible i respectuós, són accions de turismofòbia».