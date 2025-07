Rezero, vint anys construint una societat conscient del que obté de la natura i que respecta l’entorn i les persones

El dijous, 3 de juliol, coincidint amb el Dia Internacional Sense Bosses de Plàstic, Rezero va celebrar els seus 20 anys de trajectòria amb un acte al pati del Museu de Mallorca.

Rezero és una fundació independent, sense ànim de lucre, que promou «una societat més justa, saludable i lliure de residus i tòxics. Ho fem través de la generació de coneixement, la incidència política, l’execució de projectes pioners i l’assessorament a agents socials, econòmics i administracions».

Rezero treballa per «una societat que valora els recursos que proveeixen els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Una societat conscient del que obté de la natura i que respecta l’entorn i les persones. Això afavoreix una vida digna per tothom, estimula el benestar i el creixement de les persones i una presa de decisions de forma democràtica i equitativa. Una societat que prioritza les relacions personals, de forma oberta i solidària».

Per Rezero, els residus són «una ineficiència del nostre model de producció i consum que no haurien d’existir. De fet, són recursos que estan fora de lloc, que s’han extret innecessàriament o que no s’han reintroduït en el sistema productiu».

Rezero treballa…

En la necessitat de cercar solucions per avançar cap a una societat més responsable en l’ús dels recursos naturals.

• En la força d’una informació clara, entenedora i contrastada per acompanyar canvis socials, econòmics, culturals profunds.

• En la necessitat d’exigir al poder (polític i econòmic) mesures (polítiques, econòmiques i socials) per garantir una societat lliure de residus i de tòxics.

• En la capacitat de transformació d’una ciutadania informada, compromesa i exigent.

L’acció de Rezero es basa en els valors següents:

Innovació i capacitat de marcar tendències: Cercar les solucions més adequades, malgrat les dificultats, i buscar els mecanismes per donar-les a conèixer i generar corrents de coneixement i de canvi en la societat i les administracions.

Visió crítica: Mirar els reptes de la societat actual i afrontar-los sense dilacions, ni subterfugis, per poder identificar els reptes que emergeixen i apuntar respostes de futur.

Capacitat d’incidència política i social: Transformar la nostra societat donant la informació adequada i contrastada i mostrant alternatives que permetin que la societat avanci cap a un horitzó més equitatiu, responsable i ambientalment segur.

Rigor i professionalitat: Desenvolupar les propostes amb qualitat, partint de fonts contrastades, aprofundint en tots els elements necessaris per obtenir resultats d’alta qualitat, solvents i eficients.

Treball en equip: Integrar mirades diverses per aconseguir resultats més complexos, amb més resiliència i més adaptables a les realitats complexes que formen les nostres societats.

Treball en xarxa: Compartir objectius i mirades amb persones, organitzacions i col·lectius de casa nostra i d’arreu del món. Buscar solucions compartides i aprendre mútuament de les experiències viscudes.