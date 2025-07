Begudes Puig, Ecomercat Ciutadella, Hospital de Manacor i l’Associació de Veïns del Puig de Sant Pere, Premis Rezero Balears 2025

El passat dijous, 3 de juliol, coincidint amb el Dia Internacional Sense Bosses de Plàstic, Rezero va celebrar els seus 20 anys de trajectòria amb una vetllada oberta i participativa al pati del Museu de Mallorca. L’acte va reunir un centenar de persones i va servir també per lliurar els V Premis Rezero Balears, que reconeixen projectes capdavanters en la reducció de residus i el foment de la reutilització, el consum conscient i l’economia circular.

Els projectes guanyadors de l’edició 2025 són:

Begudes Puig (categoria Empresa). «Per mantenir viu un model basat en la reutilització d’envasos de vidre des de fa quasi un segle, fent compatible tradició, producció local i logística de proximitat.»

Ecomercat Ciutadella (categoria Comerç) «Per la seva aposta per l’alimentació ecològica, el producte local, el granel i un model de distribució arrelat i compromès amb la sobirania alimentària.»

Hospital de Manacor (categoria Administració Pública). «Per haver integrat amb rigor i continuïtat un sistema de gestió ambiental exemplar dins l’àmbit sanitari, amb mesures pioneres per reduir l’ús de plàstics i optimitzar recursos».

Associació de Veïnats del Puig de Sant Pere (categoria Entitat). «Pel projecte Repair Café Palma, un espai obert i comunitari que recupera l’art de reparar, intercanviar coneixement i combatre l’obsolescència des de la vida quotidiana del barri.

També han estat finalistes, en la categoria d’empresa: Gelat Rural de Menorca, per la seva petita producció artesanal amb envasos de vidre retornables. Finca Sa Canova, per projectes d’economia circular i innovació agroecològica com l’Eco-H’Aljub.

En la categoria Comerç: Alpargatería La Concepción, per posar en valor el comerç de proximitat i la fabricació artesanal de calçat. BioMarket Fonoll Marí, per la seva oferta ecològica, local i a granel a Ciutadella. En la categoria Administració Pública: Ajuntament de Pollença, pel foment de la reutilització en festes, la creació d’espais de reutilització i el suport al consum conscient. Escola d’Hoteleria de la UIB, per integrar la prevenció del malbaratament alimentari i la donació d’excedents al seu model educatiu.

En la categoria Entitat: Per la Mar Viva, per la seva tasca de denúncia i acció directa contra la contaminació marina. C.I.N.E. Sineu, per demostrar que la cultura, i en concret el festival CICLOP, també pot ser referent en el residu zero.

20 anys de Rezero

Rosa García, Directora de Rezero va explicar que «aquests Premis no només reconeixen bones pràctiques, sinó que visibilitzen una xarxa viva i creixent de projectes que ja fan realitat la transició cap al residu zero a les Illes».

Aquest 2025, coincidint amb els 20 anys de trajectòria de Rezero, l’acte s’ha convertit en «una celebració col·lectiva per compartir aprenentatges, reconèixer esforços i dibuixar aliances de futur».