L’Ajuntament de sa Pobla assolirà el deute zero a finals d’any

L’Ajuntament de sa Pobla tancarà l’exercici 2025 amb deute zero amb les entitats bancàries. Així ho va comunicar aquest dijous al Ple municipal el regidor d’Economia i Hisenda, Joan Pérez Comas.

En concret, enguany es retornaran 1.869.369,28 euros, que se sumaran als 301.509,35 euros ja pressupostats per a 2025, en compliment de l’article 32 de la Llei d’estabilitat pressupostària. La suma total, 2.170.878,63 euros, correspon a l’import total pendent a dia d’avui. D’aquesta manera, en acabar l’any s’hauran liquidat completament els compromisos bancaris del consistori.

La reducció del deute ha estat una de les prioritats del pacte municipal, format per Independents per sa Pobla, Més per sa Pobla, el PSIB-PSOE i El Pi. Aquesta és la tercera legislatura consecutiva en què aquestes formacions governen conjuntament. Quan varen accedir a l’equip de govern l’any 2015, el deute municipal ascendia a 9.689.948,54 euros.

«Aconseguir el deute zero és fruit de la gestió acurada de la regidoria i de l’equip de govern», ha explicat Joan Pérez, qui ha volgut posar en valor l’esforç realitzat durant aquests anys. «La situació no ha estat la ideal, perquè tornar deute significa, inevitablement, haver de renunciar a fer totes les inversions desitjables. Però a partir d’ara s’obre una nova etapa per al municipi».

Amb l’objectiu assolit, l’Ajuntament remarca que podrà enfocar els recursos públics a «altres projectes que millorin directament la qualitat de vida de la ciutadania, amb una economia municipal sanejada i sense càrregues financeres».