The Ripples, guanyadors del primer premi del certamen de creació musical Art Jove

La banda mallorquina The Ripples ha estat guardonada amb el primer premi del certamen de creació musical Art Jove, en la festa que ha tengut lloc aquest dissabte al Parc Reina Sofía d'Eivissa. El premi està dotat amb 3.000 euros en metàl·lic i de 3.000 euros addicionals per finançar tres actuacions en viu (al Festival MoboFest, a la Fira B i a les Festes de Sant Sebastià de Palma).

El jurat, presidit per Xisco Vargas i format per Margalida Bauzà, Pep Toni Ferré, Xavi Barceló i J. Bordoy, va reconèixer així mateix a la cantautora mallorquina Maria Antònia Roses amb un segon premi, dotat amb 2.000 euros, i a l’eivissenc Karlus amb un tercer, de 1.000 euros.

The Ripples està format per Toni Sbert (veu i guitarra), Nacho Andreu (veu i guitarra), Juan Andreu (guitarra i cors), Berto Meana (baix) i Jordi Rullán (bateria i cors). Aquesta banda mallorquina es va formar el 2022 amb Nacho Andreu i Toni Sbert, als quals es varen unir després els altres membres per completar la formació. Tenen entre 26 i 31 anys i fan una música inspirada en l'imaginari beatnik i el Rock ‘n’ Roll dels anys 60. Una música atemporal amb riffs dinàmics i melodies elaborades, que aposten per un so clàssic que no resta contemporaneïtat a una proposta carregada de rock ‘n’ roll però també de música country.

Maria Antònia Roses (Maria Antònia Rosselló, Petra, 1999) és psicòloga i va iniciar-se a la música molt jove, amb classes de llenguatge musical i piano a l'Escola de Música de Petra. Des de llavors, ha continuat el seu aprenentatge autodidacta i ha pres classes particulars, participant en diversos projectes musicals al llarg dels anys. El 2015 va formar part del grup Istambul i, posteriorment, al grup de verbena ska-pop-rock Toninaina. Paral·lelament, el 2016, va iniciar el seu projecte en solitari May Rose, una formació acústica de veu i piano que ha evolucionat cap a un projecte més personal sota el seu propi nom, Maria Antònia. Va arribar a la final del concurs Pop-Rock 2023 i ha participat als grups Reggaetonpare i Mantra. El 2023 va cursar estudis professionals al Taller de Músics de Barcelona. El seu primer single duia per títol 'Davall un altre cel estrellat', produït per Marcel Berger, i enguany està previst que es publiqui un àlbum produït per Toni Morales.

Karlus (Carlos Ramis, Eivissa, 1997) ha presentat recentment el seu tema 'Sa tornada (Capítol 1)', el primer avançament del seu disc d’estudi debut, on juga amb els sintetitzadors i fa referències a la música popular eivissenca. El seu primer senzill duia per títol 'He llorado' (2023) i es va reunir a l’EP titulat ‘MTR’, realitzat juntament amb el productor Pache.