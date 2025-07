Titoieta Ràdio lliura el XXXII Premi Santa Anneta a la Federació Llull

«Molt agraïts de rebre el Premi Santa Anneta 2025 que ens ha concedit Titoieta Ràdio. L'hem recollit en nom de la Federació Llull, integrada per Omnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l’Obra Cultural Balear. L'actual president de la Federació Llull i de l'OCB, Antoni Llabrés, ha agraït el reconeixement i ha destacat la capacitat de mobilització de les tres entitats, en els moments en què els contextos polítics i socials són més adversos per a la llengua catalana», amb aqueste paraules l’OCB, en nom de la Federació Llull, ha agraït el XXXII Premi Santa Anneta que ha rebut de Titoieta Ràdio.

El Centre Cultural d’Algaida, entitat promotora de Titoieta Ràdio, ha decidit atorgar el XXXII Premi Santa Anneta a la Federació Llull formada per les tres principals entitats culturals dels Països Catalans: Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear i Òmnium Cultural de Catalunya.

Amb aquesta distinció, segons el jurat del premi es valora «la feina feta per cada una de les associacions que la formen. La Federació, constituïda a Palma l’any 1990, aglutina Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià. Va néixer amb l’objectiu d’amplificar la incidència de les seves accions a favor de la llengua i la cultura catalanes arreu dels Països Catalans.

Les tres entitats són tres pilars en el manteniment de la llengua i cultura catalanes en l’àmbit territorial. Òmnium Cultural a Catalunya, Acció Cultural al País Valencià i l’Obra Cultural Balear a les Illes han estat claus per fer país i tirar endavant iniciatives per reforçar la nostra cultura.

Gràcies a elles s’han duit a terme accions com el Correllengua, les manifestacions per la llengua i pel territori, la recepció de les ràdios i televisions en català, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, les Diades per la Llengua…

Cada una d’elles té valor individual al seu territori, però juntes multipliquen la seva força. Són entitats que aglutinen a milers de socis i sòcies que treballen de forma horitzontal a través de les delegacions municipals a tot el territori, defensant la cultura i la llengua des de la base, poble a poble.

Des de Titoieta Ràdio es vol reconèixer la feina feta i la importància de mantenir-se després de més de 35 anys. Ens toca viure de nou temps difícils en què la nostra cultura és menyspreada des de les institucions, atacada per la ultradreta i amb un inhòspit context global. Ara més que mai es vol reivindicar les petites accions locals: presentacions de llibres, concerts, premsa local, excursions pel territori, voluntariat lingüístic, suport als joves creadors de contingut de Xarxes Socials… com a eines bàsiques per al manteniment de la idea de país».

Des del centre cultural Algaida afirmen que «estam convençuts que sense aquestes associacions que són un referent per diverses generacions el panorama cultural seria molt més desolador i la situació lingüística encara més crítica».

Anteriors premiats

En anteriors edicions, han estat premiats amb el Premi Santa Anneta les persones i entitats següents: Biel Majoral, Miquel Cardell, El Temps, l’ACIC, els Cossiers d’Algaida, la discogràfica BLAU, la pel·lícula El Mar, el GOB, Aula Cultural, l’Associació Voltor, VilaWeb, el Projecte Alcover, TVE a les Balears, Cucorba, l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, l’Associació Trenta-1, el grup editorial Enderrock, els treballadors de RTV de Mallorca, Acorar, l’Editorial Moll, la Plataforma Crida, el diari ARA, Unió de Pagesos de Mallorca, Tomeu Penya, Miquel Brunet, Joves de Mallorca per la Llengua, Damià Pons, Miquela Lladó, la llibreria Quart Creixent, Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears i l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.