La música, l’altre plat fort de l’Atlàntida Mallorca Film Fest

La quinzena edició de l’Atlàntida Mallorca Film Fest és una autèntica fantasia de pel·lícules i xerrades sobre cinema. Aquesta edició de AMFF presentarà 84 llargmetratges i comptarà amb la presència de Celine Song, Gustavo Dudamel, Russell Tovey, Tom Blyth, Alberto Iglesias, Anton Álvarez, Andrea Segre, María Valverde, Rossy De Palma, Carolina Yuste, Xinès Darín, Rodrigo Sorogoyen, Luis Zahera, José Corbacho, Daniel Guzmán, Irene Escolar, entre els convidats del festival.

L’Atlàntida Mallorca Film Fest d’enguany presenta també, 18 concerts. La música serà una de les grans protagonistes de la 15 edició de Atlàntida Mallorca Film Fest amb els concerts Estrella Damm. Es tracta de 10 concerts únics i gratuïts a càrrec de músics d'àmplia trajectòria musical juntament amb alguns dels artistes emergents més interessants de l'escena musical.

Aquesta edició comptarem amb actuacions úniques a l'illa, d'artistes com: Yerai Cortés, Maria Jaume, Guillem Gisbert o Ginestà. La secció musical de AMFF omplirà espais emblemàtics de Palma com La Misericòrdia o Ses Voltes, on es donaran cita també intèrprets com a Afecte, nusar3000, Metrika, La Blackie, Lildami o Disobey.

El festival es clausurarà amb el concert de Yerai Cortés i la projecció ‘El cant de les mans’ dirigit per María Valverde amb Gustavo Dudamel.

Com ja és habitual, AMFF es desenvoluparà en llocs emblemàtics de Palma com Ses Voltes, La Misericòrdia, És Baluard Museu, Cineciutat, Sala Rívoli Fundació Pilar i Joan Miró.