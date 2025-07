Aquest diumenge, gala d’inauguració de l’Atlàntida Mallorca Film Fest

Aquest diumenge, 27 de juliol, la Misericòrdia (Palma) acollirà la gala d'inauguració de la 15 edició de l’Atlàntida Mallorca Film Fest que inclourà l'actuació de la cantant i compositora Maria Jaume seguida de la projecció de ‘Bonjour Tristesse’, de Durga Chew-Bose.

En els deu dies que van del 25 de juliol al 3 d'agost, Palma acull de nou aquest festival ja consolidat com una de les cites més importants del calendari estival en la seva multidisciplinària faceta de festival de cinema, música, xerrades i trobades de la indústria. Cosa que significa que l’Atlàntida Mallorca Film Fest projectarà 84 llargmetratges – el 63% d'ells estrenes a l’Estat–, 20 curtmetratges i una sèrie. També celebrarà 18 concerts i 12 conferències i acollirà 300 convidats i la presentació de 10 projectes en desenvolupament.

Entre els artistes que visitaran la 15 edició de AMFF destaquen Celine Song, que presentarà ‘Materialists ’una comèdia d'embolics amorosos protagonitzada per Pedro Pascal, Dakota Johnson i Chris Evans. Els actors Tom Blyth (estrella de la nova saga d’’Els jocs de la fam’ i Russell Tovey (popular pels seus papers en les sèries ‘Years & Years’ i ‘Looking’) que presentaran al costat del seu director Carmen Emmi ‘Incògnit’, la pel·lícula triomfadora de l'últim Festival de Sundance.

Entre el talent internacional que visitarà el certamen balear, destaca ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’, que narra el conflicte palestí a través de videotelefonades de la directora Sepideh Farsi amb la periodista Fatma Hassona, que va ser assassinada per un bombardeig israelià poc abans de l'estrena de la pel·lícula a Cannes. La cineasta Sepideh Farsi visitarà Palma l'1 d'agost. El cineasta italià Andrea Segre també visitarà Atlàntida per a presentar La gran ambició (La gran ambizione): La vida del gran i popular líder polític Enrico Berlinguer, que va estar a punt de portar al Partit Comunista d'Itàlia al poder en 1978.

En l'apartat estatal, comptarà amb la presència dels Premis Màster of Cinema d'aquesta edició: Rodrigo Sorogoyen, que rebrà el guardó en la gala inaugural de mans de l'actor Luís Zahera, i Alberto Iglesias que el rebrà en la cerimònia de clausura el pròxim 3 d'agost. Precisament en la clausura, hi participarà l'actriu i directora María Valverde al costat del compositor i músic Gustavo Dudamel, que presentaran la pel·lícula documental ‘El cant de les mans’.

L'espai de la Misericòrdia també acollirà una gran gala l'1 d'agost, amb l'estrena del documental ‘The Designer is Dead’ de Gonzalo Hergueta produït per Little Spain. Narra la història de Miguel Adrover, visionari dissenyador novaiorquès que va redefinir el món de la moda. El seu director Gonzalo Hergueta, i els productors de Little Spain Antón Álvarez i Santos Bacana presentaran la pel·lícula. L'acte comptarà amb la presència de personalitats del món de la moda.

Al costat d'aquests artistes, hi haurà un jurat internacional encapçalat per l'actriu Carolina Yuste, els actors Itzan Escamilla i Xinès Darín. El guionista Edu Sola, l'actriu Rossy de Palma i el director de fotografia Arnau Valls, integraran el jurat de la secció estatal.