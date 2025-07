La Maria, renovadora del cant valencià, actuarà a Es Claustre

Després de trepitjar més d’una setantena d’escenaris d’arreu del territori amb el seu primer disc, L’Assumpció, i del seu meteòric pas pel programa La Revuelta de TVE, la cantant d’Oliva (la Safor) presenta un nou treball, Robina. Una proposta marcada, com sempre, per la seva veu hipnòtica i que promet, novament, deixar crítica i públic amb la boca oberta.

Robina és refugi i renaixença. De robí, de la pedra preciosa, és un autoretrat. És un preciós treball dividit en tres parts: la ruptura, el buit, i l’enamorament (d’una mateixa). I es pot aplicar a l’amor o a qualsevol procés vital que les persones tenim, o a un vici. Perquè l’amor és tot i està a tots els llocs i en totes les coses. Robina té una banda sonora a estones tradicional, a estones electrònica.

Una oportunitat única que trenca amb tots els clixés i que s’inscriu en una nova fornada d’artistes que assumeix la tradició com la millor eina per a la innovació, i per convertir la música tradicional, de nou, en la més popular de les nostres músiques.

L’actuació a Es Claustre, Maó, s’inclou dins la gira d’aquest disc i serà el pròxim dissabte, 26 de juliol, a les 21 hores. Les entrades estan disponibles a la pàgina web www.esclaustre.com