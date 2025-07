‘El Drac de na Coca’, obra de Ricard Chiang, ja es troba en el Parc de la Mar

El batle de Palma, Jaime Martínez, ha presentat aquest dijous 17 de juliol, l'escultura ‘El Drac de na Coca’, una obra de Ricard Chiang, que l'artista ha donat a la ciutat i ha estat instal·lada en el llac del Parc de la Mar.

Martínez ha agraït a l'artista la donació de l'escultura, que uneix els conceptes de «cultura, tradició i història, i rememora la llegenda del segle XVII, d'aquell drac que es passejava pel clavegueram de la ciutat».

«Gràcies a la proposta de Ricard Chiang es recupera la figura del Drac de na Coca perquè formi part de la imatge de la ciutat, incorporant aquesta peça al patrimoni escultòric de Palma, que aspira a ser Capital Cultural Europea en 2031», ha destacat el batle.

L'escultura està formada per un material de morter específic per a l'aigua de mar. Amb un pes aproximat de 150 quilos i tres metres de llarg, es troba buida en l'interior, la qual cosa li permet mantenir-se estable sobre l'aigua, quedant ancorada amb cadenes d'acer inoxidable perquè no es desviï de la seva ubicació.