El Consell col·laborarà amb la Fundació Pilar i Joan Miró

El Consell de Mallorca s’incorpora al patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró. La institució insular n'hi destina 100.000, per primera vegada, per contribuir a la preservació del llegat de l’artista mallorquí reconegut internacionalment. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que aquesta partida servirà per a la digitalització de l’arxiu documental de la Fundació, la celebració del II Seminari Internacional Joan Miró i l’impuls d’activitats culturals que ajudin a conservar i difondre la seva obra.

Precisament, aquest divendres 11 de juliol, Galmés s’ha desplaçat fins a la Fundació Pilar i Joan Miró per conèixer de primera mà les tasques de conservació i difusió cultural que desenvolupa aquesta entitat. Durant el recorregut per les instal·lacions, el president ha estat acompanyat per la consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca i per la directora de la Fundació, Maria Antònia Perelló. Durant la visita, Llorenç Galmés ha destacat: «el llegat de Joan Miró és d’una riquesa cultural immensa, és fonamental garantir-ne l’accés universal, tant per a la ciutadania com per a investigadors i amants de l’art d’arreu del món».

Projectes per a memòria de Miró

Un dels principals projectes derivat d’aquesta col·laboració és l'adhesió de la Fundació Pilar i Joan Miró a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears (PAHIB), impulsada per la Universitat de les Illes Balears. La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat la rellevància d’aquesta incorporació: «aquesta iniciativa permetrà digitalitzar, catalogar i classificar un patrimoni històric i cultural estretament vinculat a Miró, per garantir la seva conservació i l’accés públic». Per altra banda, aquesta actuació també permetrà adequar el conjunt documental a la normativa internacional, com l’estàndard ISAD(G), amb l’objectiu de facilitar la consulta tant per part d’estudiosos, com pel públic en general.

Paral·lelament, en el marc del compromís amb la recerca, la Fundació durà a terme el II Seminari Internacional Joan Miró, coordinat per Enrique Juncosa, amb la participació de reconeguts experts internacionals com Matthew Gale, Joan M. Minguet i Juan Manuel Bonet. Aquest fòrum acadèmic aprofundirà en l’obra i la figura de l’artista, i contribuirà a reforçar la dimensió investigadora i internacional de la Fundació.

Finalment, també s’impulsaran nous projectes culturals.

Tots aquests projectes són una mostra clara de compromís per protegir, estudiar i difondre el llegat de l’artista, un patrimoni viu que forma part essencial de la identitat cultural de Mallorca.