El Consell de Mallorca impulsa el projecte Laboratori Llull de l’Estudi General Lul·lià, una iniciativa de l’associació cultural per a fer valer el llegat de Ramon Llull com a eina de reflexió contemporània. La institució insular ha aprovat, aquest dijous en sessió plenària, destinar 11.000 euros a aquest projecte que enguany inclou una beca per l’estudi multidisciplinari lul·lià amb possibilitat d’una residència artística de tres mesos i una proposta escènica de lliçó filosòfica.

Precisament, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, han visitat la seu de l’Estudi general Lul·lià per conèixer els detalls d’aquest projecte. Galmés ha destacat que la institució insular té la competència de donar suport a projectes culturals com el Laboratori Llull, que contribueixen a preservar difondre el patrimoni cultural de Mallorca. En aquest sentit, el president ha manifestat que «és responsabilitat del Consell de Mallorca impulsar iniciatives com aquesta que enforteixin la identitat i cultura de l’illa». Segons el president, «el llegat de Ramon Llull és un patrimoni viu que ens connecta amb la nostra identitat i ens inspira a afrontar els reptes del present amb una mirada crítica i creativa».

El Programa 2025 del Laboratori Llull inclou dues propostes destacades que combinen recerca, creació artística i pensament contemporani a partir de l’obra de Ramon Llull.

D’una banda, es convoca la Beca Llull Lab, una ajuda destinada a artistes o investigadors que vulguin desenvolupar un projecte original vinculat a algun aspecte del pensament lul·lià. La beca, dotada amb 6.000 euros, inclou la possibilitat de fer una residència artística de tres mesos a l’Estudi General Lul·lià. La convocatòria és de caràcter internacional i es té previst que s’obri a final de març del 2026. El jurat estarà format per figures destacades, com el catedràtic en filosofia Amador Vega i el comissari i crític d'art de la fundació Alttra Bartomeu Marí. Al final de la residència, el projecte es presentarà públicament.

D’altra banda, el programa també inclou l’activitat Nunc Audite: una proposta escènica que uneix dansa i teologia. El coreògraf Cesc Gelabert interpreta amb el cos una sèrie de definicions de Déu escrites pel dramaturg suís Valère Novarina i recitades per l’actriu Laurence Mayor. Aquesta interpretació incorpora també una reflexió filosòfica a càrrec d’Amador Vega i culmina amb una conversa entre els tres creadors. L’obra, estrenada a l’octubre de 2024 al Dipòsit de les Aigües de la Universitat Pompeu Fabra, forma part de la Càtedra Fundació Joan Miró-UPF i exemplifica l’esperit del Llull Lab: fer dialogar el pensament antic amb les formes artístiques del present.

Laboratori Llull

Laboratori Lull és un projecte creat per l'Estudi General Lul·lià, una associació sense ànim de lucre arrelada a la tradició medieval i compromesa amb el foment de l’acció social, la recerca, la cultura a Mallorca i la difusió del llegat de Ramon Llull.

La iniciativa, també anomenada, Llull Lab, consisteix en un espai d’experimentació, docència, debat i difusió, inspirat per les idees de Ramon Llull com a font constant de reflexió, des d’una visió contemporània. El projecte neix amb la voluntat de connectar persones expertes en la seva obra amb artistes i creadors d’avui, dins un espai comú de col·laboració i intercanvi d’idees. Aquest laboratori vol explorar com el pensament de Llull pot inspirar formes noves de crear i de pensar, combinant coneixement i creativitat.

Aquest espai està pensat per a arribar a tothom: des de persones amb formació universitària o tècnica a públic que té ganes de descobrir noves idees sobre la cultura i la història d’Europa. També hi haurà activitats per a escolars, amb tallers, visites guiades i experiències participatives. En definitiva, Llull Lab vol ser un espai viu i creatiu, on el llegat de Ramon Llull es pugui viure d’una manera actual i oberta a tothom.