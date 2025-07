Els Vermuts Activistes connecten art, pensament i acció des de la música, la poesia i el cinema

El Teatre Mar i Terra de Palma acollirà els dies 10 i 11 de juliol els Vermuts Activistes, unes jornades obertes al públic que, amb format de trobada i esperit de laboratori, funcionen també com les jornades professionals del festival SonsDeNit 2025. Pensades per a persones inquietes i amb ganes d’entendre com es construeixen avui els projectes culturals més agosarats, hi tendran lloc converses, projeccions i actuacions que qüestionen els límits entre disciplines i obren nous horitzons de creació i pensament.

Aquestes jornades són una oportunitat única per a qualsevol persona interessada en la música, el cinema, la poesia, el teatre o els processos creatius en general, i especialment per a qui viu la cultura com una eina de canvi i compromís social. No cal cap carnet professional: només curiositat, ganes de pensar en col·lectiu i d’escoltar veus que remouen. La primera sessió, 'Interseccions creatives — Art sense etiquetes' (10 de juliol, 18 h), reunirà tres creadors que exploren les formes híbrides entre disciplines: Olaf Ladousse, artista i editor; José Domingo, músic i cineasta; i Daniel Quiñones, director de cinema i televisió. A través del diàleg i la projecció de dues peces audiovisuals —Tu piel es la galaxia i Doorags. Del blues al ruido—, es proposa una immersió en les zones menys transitades de la creació contemporània: del cinema experimental al disseny DIY, de la música al soroll com a llenguatge artístic. L’endemà, 11 de juliol a les 18 h, serà el torn de 'Veus que incomoden', una conversa coral sobre feminisme, literatura, cossos i identitats. Hi intervindran Sílvia Cano, Annalisa Marí Pegrum, Enrique Urbano Ángel i Roser Amills, amb un recorregut que abraça la llei, la memòria, la poesia i el desig. Al final, es llegiran fragments del llibre Te deix, amor, la mar com a penyora de Carme Riera, acompanyats de música en directe. La darrera proposta, també el dia 11 a les 19.30 h, posarà el focus en la música feta amb objectes no convencionals i materials reciclats: 'Marès, objectes trobats i circuits electrònics'. Hi participen artistes com Olaf Ladousse, Toni Toledo i el laboratori sonor Los Caballos de Düsseldorf (LCDD), que mostraran com fer art sonor a partir de deixalles, joguines i pedra viva. Una invitació a explorar la creativitat radical i l’electrònica DIY des del paisatge i la matèria. L’entrada és lliure, però aquest any, amb la campanya que destina 1 € per entrada a la plantació d’arbres a les Illes Balears, qui vulgui garantir plaça pot reservar invitació amb aportació voluntària a través de la plataforma Ticketib.