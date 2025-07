Pau Alabajos i Paz Aguado: poesia, cançó i compromís a Manacor i Llubí

Els dies 11 i 12 de juliol, el festival SonsDeNit2025 acull dues nits amb dues veus amb nom de Pau: Pau Alabajos i Paz Aguado. El dia 11 actuaran a Manacor amb dues propostes que entenen la cançó com una eina de pensament, emoció i resistència. El dia 12, a Llubí, el concert serà només amb Alabajos, que en ambdues cites presenta el seu espectacle 'Versos a la vietnamita'. Dos artistes que arriben des del País Valencià i Formentera per a compartir música amb consciència.

Pau Alabajos és una de les veus més sòlides i compromeses de la cançó d’autor en català. Amb més de dues dècades de trajectòria, ha sabut construir una obra intensa i coherent, sempre a cavall entre la bellesa i la trinxera. Ha defensat el dret a cantar en la pròpia llengua i ha mantengut viva la tradició de la cançó protesta, renovant-la des de la seva generació. Les seves lletres neixen del cos, del territori i del pensament crític, i donen lloc a paisatges emocionals i polítics on hi caben la memòria, la ràbia, la tendresa o l’esperança. A SonsDeNit presenta 'Versos a la vietnamita', una proposta escènica que transforma la poesia catalana antifranquista —amb noms com Espriu, Marçal, Estellés, Granell o Margarit— en cançons plenes de força i emoció. L’acompanya una banda d’alt voltatge poètic i sonor: Laura Navarro Garcia (violí), Adriana Valeria Sena Alcover (violoncel), David Barberà Sáiz (piano), Enrique Jerónimo 'Gus' (bateria i percussions) i ell mateix a la guitarra i la veu.

Paz Aguado, artista visual, poeta i música, arriba des de Formentera amb una proposta íntima i magnètica. Les seves cançons parlen del que passa per dins, amb lletres que connecten i una veu que emociona. Combina folk, pop acústic i rock suau amb sensibilitat i força pròpia. En directe, l’acompanyen Patricio Felip (baix i cors) i Cani Huertas (percussions).