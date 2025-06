Pitxorines i els Blauets de Lluc emocionen en un concert que celebra la Serra i la memòria

Aquest dissabte, el pati de l’Escolania de Lluc es va omplir d’una emoció que es podia veure als ulls dels qui hi eren. Amb motiu del catorzè aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, el festival Sons de Nit 2025, en col·laboració amb el Consell de Mallorca, hi va programar un concert singular amb segell #petjades. Protagonitzat pel grup Pitxorines i amb la participació especial dels Blauets de Lluc, va esdevenir un diàleg intergeneracional entre dues formacions que comparteixen arrelament, sensibilitat i compromís amb la música feta des de la col·lectivitat.

Una vetllada per a commemorar, compartir i emocionar-se La vetlada va arrencar amb 'Ses Veus' i 'En Pere Gallerí', i de seguida va quedar clar que seria una nit per a recordar. Les membres de Pitxorines —totes multiinstrumentistes i cantants— varen desplegar una posada en escena coral que dilueix qualsevol jerarquia i deixa parlar la força del grup. El públic, més de 400 persones, es va deixar captivar des del primer moment: entre la intimitat i la festa, entre la memòria i la creació viva. Un dels moments més destacats va ser la participació dels Blauets, que es van sumar en tres peces: 'Sa Ximbomba', 'La Ciutat de Nàpols' i un sorprenent 'Vou Veri Vou' reinterpretat a «l’estil pitxori», amb una frescor i una potència rítmica que va fer aixecar somriures i ulls plorosos. El cor infantil, amb nins i nines d’entre 9 i 14 anys, es va integrar plenament en la sonoritat de Pitxorines, no com un contrapunt sinó com un instrument més, aportant textura, profunditat i una presència que afegeix significat i bellesa. Al concert es varen interpretar també 'La dama de Mallorca', cançons de feina i un 'Fandango del Soldat' que va ser l’excusa perfecta per a fer sortir a els balladors del públic, que continuaren ballant amb la 'Jota Pitxorina', una peça pròpia encara sense títol definitiu. Per a tancar la vetllada, un altre cop amb els Blauets, la nostrada 'Sor Tomasseta', cantada amb la força i la delicadesa col·lectiva que va posar el punt final a una vetllada memorable. Aquest concert va mostrar molt bé l’esperit de Sons de Nit: música que arrela en el territori, que connecta generacions i que es viu en comunitat. I tot plegat, aprofitant la llum natural d’un horabaixa d’estiu, en un dels espais més especials de l’illa, que dissabte va vibrar com feia temps.