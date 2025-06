Xesús Ballesteros guanya la primera edició del Premi literari Eloy Sanz Fresno

Aquest passat dijous, 26 de juny, en el marc de la Gala de la Cultura d’Esporles, es va fer entrega de la primera edició del Premi literari Eloy Sanz Fresno en la modalitat de novel·la breu, impulsat per l’Ajuntament d’Esporles a través de la seva Regidoria de Cultura. El guanyador d’aquest certamen ha estat Xesús Ballesteros Mir, escriptor i docent eivissenc, amb la seva obra Testament en do menor, opus 111.

Xesús Ballesteros és professor d’ensenyament secundari i autor d’una sòlida trajectòria literària. Ha estat guardonat en diversos concursos de narrativa breu i és col·laborador habitual en projectes pedagògics vinculats a la promoció de la lectura i l’escriptura entre joves. Segons han destacat des de l’Ajuntament d’Esporles, «la seva prosa es caracteritza per una mirada sensible, musical i introspectiva, molt present en aquesta obra guanyadora, que el jurat ha valorat per la seva qualitat estilística i la maduresa narrativa». El Jurat format per Rosa Calafat Vila, Tana Marcé Sabater i Estel Font Pla, ha destacat «la seva gran qualitat literària, la sensibilitat i la força narrativa».

Aquest premi neix amb la voluntat de fomentar la creació literària en llengua catalana i donar suport a nous autors, consolidats o emergents. Està dotat amb 1.000 euros i la publicació de 200 exemplars de l’obra guanyadora, a càrrec de l’Editorial Balèria. El certamen està obert a escriptors i escriptores majors de 18 anys, o a partir de 16 amb autorització dels tutors legals.

El premi duu el nom d’Eloy Sanz Fresno, en homenatge a aquest professor «molt estimat» del CEIP Gabriel Comas i Ribas d’Esporles, que va morir fa uns anys. Eloy Sanz va destacar «per la seva dedicació a l’ensenyament, el seu amor per la literatura i la seva implicació activa en la vida escolar i cultural del poble». Amb aquest reconeixement, Esporles ret homenatge «a la seva memòria i al seu llegat humà i educatiu».

A l’acte hi assistiren les filles de n’Eloy, qui pujaren a recollir un premi d’honor i a fer l’entrega del premi que du el nom del seu pare. L’Ajuntament d’Esporles reafirma així «el seu compromís amb la cultura, l’educació i la llengua catalana, i agraeix la participació de tots els autors i autores que han concorregut a aquesta primera edició».