Nétes torna amb 'Petjades', un espectacle dansa-teatre a Manacor

Nétes torna amb l'espectacle anomenat «Petjades» aquest divendres 27 de juny, a les 19.30 a la Sala Major del Teatre de Manacor. Aquest és un espectacle de dansa-teatre en el qual, mitjançant el cos i el moviment, es pretén reviure records que van deixar rastre a la vida de moltes persones de la nostra terra i perduren avui en dia. A través d’un viatge històric i de la investigació de la memòria col·lectiva, la companyia intenta donar visió i veu a aquests fets. Tot per no deixar dins l'oblit la valentia del poble ni silenciar episodis que van capgirar l’illa en un sol instant i per poder viure dins un futur en el qual la memòria sigui vida, no un capítol per reviure tragèdies. Amb aquesta peça Nétes fa un crit al vincle de la societat mallorquina per continuar fent camí i que les petjades facin memòria.

Nétes està compost per Catalina Febrer, Laura Gomila, Júlia Soler i Rosa Torrandell; l'acompanyament artístic el farà Lola Lloberas i en l'acte hi col·laboren Mateu Xurí, Maribel Servera i Lluc Rosselló (Glossadors de Mallorca). Les entrades ja estan a la venda tant a taquilla com per internet, a un preu de 9 euros.