L’OCB organitza la tertúlia 'El compromís de l’Església de Mallorca amb la llengua i el país'

L'Obra Cultural Balear (OCB) organitza la tertúlia titulada 'El compromís de l'Església de Mallorca amb la llengua i el país'. Mercè Bujosa, membre del Consell Diocesà de Pastoral, serà l'encarregada de moderar la tertúlia on intervindran Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca; Rosa Planas, escriptora amb una trajectòria destacada, i Pere Fullana, professor i historiador.

La tertúlia s'emmarca en el nou cicle de tertúlies de l'OCB que tendran lloc a Can Alcover, seu institucional de l'entitat, pensades com a espai de diàleg i reflexió. Les trobades abordaran temes d'especial rellevància per a la societat i comptaran amb la participació d'experts i figures rellevants de cada àmbit de conversa.

La conversa es durà a terme aquest dimecres, 18 de juny, a les 19 hores al jardí de Can Alcover. Hi haurà refresc servit per Ecoteca, el càtering ecològic i local d'APAEMA.