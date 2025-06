Joves per les Illes: «Ajudar les colles geganteres és ajudar a mantenir viu el patrimoni immaterial»

L'organització Joves per les Illes, «profundament compromesos amb la defensa de la nostra cultura i tradicions», han volgut expressar «suport incondicional» a l’Agrupació de Colles Geganteres de les Illes Balears davant la situació injusta que pateixen per la manca d’execució de les ajudes promeses pel Consell de Mallorca.

Fa més de mig any es va aprovar als pressupostos del 2025 una línia de suport econòmic destinada a les colles geganteres, que va ser una proposta i iniciativa d'El Pi. A dia d’avui, encara no hi ha hagut cap acció concreta. Les colles continuen la seva activitat de forma voluntària, amb recursos molt escassos. «Ajudar les colles és ajudar a mantenir viu el patrimoni immaterial», assenyalen.

«Donar suport a la cultura pròpia vol dir invertir-hi, cuidar-la i protegir aquells que la mantenen viva. Les paraules buides i mancades d’acció no serveixen per res. Per això, exigim al Consell de Mallorca que activi immediatament les ajudes compromeses i que obri un canal de diàleg amb l’Agrupació de Colles.

Defensar els gegants és defensar la nostra identitat», han conclòs.