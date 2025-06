Pere Jota presenta 'Estic de (molt) mal humor' a Can Lliro

Aquest dissabte, 21 de juny, l’Obra Cultural Balear de Manacor acaba la temporada de conferències a Can Lliro de la millor manera: amb Pere Jota i el seu monòleg 'Estic de (molt) mal humor'.

Pere Jota està de mal humor i creu que la principal causa és el fet de ser mallorquí. «I és que la massificació turística, l'arraconament del català i la poca adaptació dels nous 'inquilins' de Mallorca fan que la vida a 'sa roqueta', per als mallorquins, sigui difícil... Molt difícil». Amb 'Estic de (molt) mal humor' Pere Jota ens apropa a la realitat de Mallorca des de diferents aspectes i situacions.

Serà aquest dissabte a Can Lliro a les 20 hores. L'entrada és lliure i gratuïta. Però també hi ha l'opció de sopar a Can Lliro amb un menú per 30€.