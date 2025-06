‘Insinuacions’ d’Andreu Llambies a Ca ses Monges de Pòrtol

El pròxim dijous, dia 26 de juny, a les 18.30 hores, tendrà lloc a Ca ses Monges de Pòrtol (carrer Major, 135) la inauguració de l’exposició de pintures Insinuacions d’Andreu Llambies.

L’exposició romandrà oberta fins al dia 5 de juliol i comptarà amb l’horari següent: de dimarts a divendres de 18 a 20 h i els dissabtes d’11 a 13 h.

Extret de la Marratxipèdia: «La seva dedicació a la pintura no és de nova invenció, ja des de ben jovenet –7 o 8 anys- anava a «embrutar teles» amb Margalida Homar «de cas Manescal», a Alaró. Darrerament, ja a sa Cabaneta, va tornar a reprendre les classes amb Marga Sabater, a la seu de les mestresses de casa, per continuar i descobrir el seu propi camí. A partir d’aquí ha anat fent camí per trobar el seu propi llenguatge.»

Si voleu saber més d’Andreu Llambies, podeu consultar la Marratxipèdia: https://www.marratxipedia.com/llambies-sampol-andreu/ o les xarxes socials.