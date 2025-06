Antònia Vicens, Antonina Canyelles i Miquel Barceló, entre els guanyadors dels Premis Llibreters 2025

Per segon any consecutiu, la Fira del Llibre de Palma ha finalitzat amb l’anunci dels Premis Llibreters de Mallorca 2025, uns guardons amb què els llibreters reconeixen els millors títols publicats durant el darrer any. A la convocatòria d’enguany s’hi ha afegit una nova categoria, la de millor còmic, que se suma a les de millor llibre en català, en castellà, millor assaig, millor llibre local i millor llibre infantil i juvenil. De cadascuna d’elles s’han anunciat tant el guanyador com els dos finalistes, resultat de tres rondes de votació fetes entre els llibreters agremiats.

El premi a millor llibre en català ha reconegut la novel·la ‘Crideu la mort errant, digueu-me on va’ d’Antònia Vicens, mentre que en castellà ha estat per a ‘Biografía de X’ de Catherine Lacey. En la categoria de millor assaig, el premi ha estat per a ‘De la meva vida’, de Miquel Barceló, i el premi a millor llibre infantil i juvenil l’ha rebut ‘I, malgrat tot, Palestina’, de diversos autors. En la categoria de millor llibre local, els llibreters han reconegut ‘Xampú, xampany’, d’Antonina Canyelles, mentre que el premi a millor còmic ha estat per a ‘Les assassines de la Soledat’ de Tomeu Riera i Enric Pujadas.

Per altra banda, l’acte de cloenda, conduït per Javi Vegas i Salvador Oliva, ha inclòs un homenatge a les llibreries que continuen en actiu 50 anys després de la seva obertura, Colom i Embat, a la llibretera recentment jubilada Miquela Serra, de Quart Creixent, i a la distribuïdora Serrano, que tancarà a finals de mes. La cloenda ha començat amb una versió literària del joc Cronològic, amb escriptors, lectors i llibreters, i ha acabat amb l’actuació de la Banda de la Societat Cultural, Musical i Recreativa S'Almudaina.

Les vendes augmenten un 5%

Pel que fa a la nova ubicació de la Fira, ubicada enguany a la plaça d’Espanya, des del Gremi de Llibreters de Mallorca celebren la bona acollida que ha tengut entre el públic que, tot i l’augment de temperatures, ha gaudit del mig centenar d’activitats organitzades. A més, a la majoria de llibreries participants les vendes han augmentat una mitjana d’un 5% respecte a l’edició de l’any passat. Així, la valoració dels llibreters en relació a la nova localització és «molt positiva».

Premis Llibreters de Mallorca

Millor llibre en català

Guanyador: ‘Crideu la mort errant, digueu-me on va’ d’Antònia Vicens. Els llibreters diuen: «Després de 14 anys de silenci novel·lístic, Antònia Vicens torna amb una novel·la amb una estructura ambiciosa amb salts en el temps amb una gran força poètica, on la bellesa de les paraules que empra Vicens és magnífica. Aquesta novel·la, en part ambientada a Mallorca, parla sobre les relacions personals i l'abandó entre d'altres temes».

Finalistes: ‘Dones sense homes’ de Cristina Puerto-Peix i ‘Xampú xampany’ d’Antonina Canyelles.

Millor llibre en castellà

Guanyador: ‘Biografía de X’ de Catherine Lacey. Els llibreters han considerat: «Una novel·la que romp estereotips i els gèneres, que van de la biografia a la novel·la sobre una artista i un món que mai va arribar a existir. Tracta sobre si realment és possible conèixer de veritat les persones que tenim a prop, sobre el paper de l'art contemporani sobre l'amor i desamor».

Finalistes: ‘Theodoros’ de Mircea Cartarescu i ‘Mi Marido’ de Maud Ventura.

Millor llibre de no ficció

Guanyador: ‘De la meva vida’ de Miquel Barceló. Els llibreters diuen: «En aquest llibre, Miquel Barceló ens parla per primera vegada 'de la meva vida' a través dels seus carnets, la seva pintura, els seus dibuixos i una llarga sèrie de textos sobre la infantesa, els pares, Mallorca, la seva relació amb el mar, els animals, la creació: 'Pintar, nedar, llegir. Això és el que sempre he fet'. Aquí hi trobem els seus amics i els seus referents humans, literaris i artístics. La fascinació per Àfrica i per l'art prehistòric. Els diversos tallers i maneres de treballar a Mallorca, París i Mali».

Finalistes: ‘Caps de serp’ de Patrick Radden Keefe i ‘La passió dels estranys’ de Marina Garcés.

Millor llibre local

Guanyador: ‘Xampú xampany’ d’Antonina Canyelles. Els llibreters assenyalen: «Ho ha tornat a fer: un poemari amb un estil únic de l'autora, en el qual no sobra ni una paraula. En els seus versos parla entre d'altres temes de l'Església, el masclisme, la llengua catalana…».

Finalistes: ‘Ball de bot’ de Madò Llucia i ‘Aquest llegat’ d’Aina Riera Serra.

Millor còmic

Guanyador: ‘Les assassines de la Soledat’ de Tomeu Riera i Enric Pujadas. Els llibreters remarquen: «Pel retrat del barri de la Soledat de mitjans del segle passat i de la gent que hi vivia, més concretament d'un grup de dones que lluiten per sobreviure als homes que les oprimeixen i abusen d'elles. Perquè agafa les poques dades històriques que hi ha sobre els fets i crea una història envolvent».

Finalistes: ‘El infinito en un junco’ de Tito Alba i Irene Vallejo i ‘Pitia Dixit’ de Liv Stromquist.

Millor llibre infantil i juvenil

Guanyador: ‘I, malgrat tot, Palestina’ de diversos autors. Els llibreters diuen: «Perquè és una meravellosa manera d'acostar a les més petites de la casa una realitat a la qual no podem donar l'esquena, un conflicte que ja fa massa que dura. El text, breu i clar, explica de manera senzilla la història de l'ocupació de Palestina desde la mirada de dues nines. La il·lustració tendra i emotiva de Helga Ambak acompanya i enriqueix el text en un combo perfecte».

Finalistes: ‘Anem de ballada popular’ de Pilar Reiona i Bàrbara Sansó i ‘Ferotges’ de Pedro Mañas i David Sierra.