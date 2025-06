Més de 500 persones participen en les trobades de corals de la gent gran

El Consell de Mallorca ha finalitzat amb èxit una nova edició de les trobades de corals de la gent gran, una iniciativa que ha comptat amb la participació de 529 persones agrupades en 17 formacions corals de gent gran procedent de diferents municipis de l’illa.

Durant tres jornades consecutives, celebrades els dies 2, 3 i 5 de juny, els espais del Centre Cultural la Misericòrdia de Palma i el Claustre de Llucmajor han acollit actuacions que han permès mostrar la feina coral desenvolupada al llarg de l’any.

Les trobades varen començar dilluns amb la participació de sis agrupacions vinculades a Palma: Es Jonquet, Son Dameto, Nostàlgics, Som d’Aquí de Son Fortesa, l’Associació d’Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors i la‘Hermandad de Veteranos’ de la Guàrdia Civil.

Dimarts va ser el torn de formacions procedents de diverses zones de l’illa, com Gent Gran del Camp Rodó, Veus des Patronat, Colònia de Sant Jordi i Ses Salines, Germandat de Mestres Jubilats de les Illes Balears, Tercera Edat de Binissalem i Esplai Gent Gran Es Fortí. La cloenda, celebrada dijous a Llucmajor, va comptar amb les actuacions de les persones majors del Turó de Pòrtol, Badia Gran, Sant Joan, la Coral Gabellina de Capdepera i la Gent Gran d’Alcúdia.

L’activitat, segons el Consell, «ha permès fomentar la convivència, reforçar els vincles entre municipis i visibilitzar la tasca que fan els grups de cant coral com a eina de dinamització social i cultural». Les trobades de corals s’integren dins la programació anual d’activitats dirigida a les persones majors, que té com a objectiu generar espais de participació, promoure l’envelliment actiu i afavorir la cohesió social a través de la cultura.