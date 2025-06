Miquel Àngel Llauger, proposta de juny a l’Univers Lloseta, poetes essencials a la biblioteca

Aquest dissabte, dia 7 de juny, a les 12 hores, tendrà lloc a la biblioteca de Lloseta una nova proposta a l’Univers Lloseta, poetes essencials a la biblioteca. En aquest cas, el protagonista serà Miquel Àngel Llauger. Com sempre, una bona oportunitat per conèixer de prop la trajectòria i les experiències dels nostres poetes i per deixar-se endur per la paraula dita.

Després del recital, com és habitual, hi haurà un tast de vins per als assistents. Organitza l’acte l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Lloseta.