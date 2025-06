L’Obra Cultural Balear i l’Espai Mallorca signen un conveni per tal de promocionar l’activitat cultural i la llengua catalana

Aquest dimecres, 4 de juny, l'Obra Cultural Balear i l'Espai Mallorca han signat un conveni per col·laborar els pròxims quatre anys en diferents projectes amb l'objectiu de donar visibilitat i impulsar l'activitat cultural dels creadors de Mallorca a Barcelona, així com iniciatives per a la promoció de la llengua catalana.

Diversos membres de l'OCB es varen desplaçar fins a la ciutat de Barcelona per tal de signar el conveni, que firmaren el president de l'OCB, Antoni Llabrés i l'actual presidenta de l'Espai Mallorca, Blanca Orell. Amb aquesta entesa pretenen formalitzar la bona relació que ja mantenien les dues entitats, donar-se suport i donar a entendre així que són entitats afins i amb uns valors compartits.