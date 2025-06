La Fundació Mallorca Literària convoca les beques de Gestió i de Recerca de fons documentals 2025

La Fundació Mallorca Literària, entitat adscrita al Consell de Mallorca, ha informat de la convocatòria de les beques de Gestió i de Recerca de fons documentals en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La convocatòria està dotada amb 12.000 euros i la fi és ampliar l'accessibilitat i facilitar un major coneixement dels fons documentals que actualment gestiona la Fundació Mallorca Literària.

Les beques van dirigides a estudiants i titulats recents del Grau de Llengua i Literatura Catalanes o altres titulacions de la branca d'Humanitats, fomentant el desenvolupament de competències en el marc de l'estudi d'aquests fons literaris. La convocatòria és oberta també a alumnat o titulats recents del Màster en Competència Lingüística i Literària: Recerca i Ensenyament, Màster en Patrimoni Cultural: Recerca i Gestió, i estudis de postgrau en Llengua i Literatura Catalanes i/o Patrimoni de la UIB.

La convocatòria contempla dues modalitats: la beca de Gestió de Fons Documental i la de Recerca de Fons Documental. Ambdues estan centrades en els llegats d'autors que gestiona la Fundació Mallorca Literària: Blai Bonet, Llorenç Villalonga, Rafel Ginard, Maria Antònia Oliver, Jaume Pomar, Damià Huguet, Josep Maria Llompart, Cèlia Viñas, Antonina Canyelles, Andreu Ferrer Ginard, Antoni Serra. Enguany, coincidint amb la commemoració del centenari de l'escriptor Josep M. Llompart, s'atorgarà puntuació addicional a les propostes de recerca dedicades a l'autor i a la seva obra i llegat.

Les beques s'han de sol·licitar individualment i els sol·licitants poden optar indistintament a una o totes dues modalitats, incloent tota la documentació requerida. Els projectes s'han de desenvolupar entre setembre de 2025 i juny de 2026, amb una dedicació total de 800 hores i una dotació econòmica de 6.000 euros cadascuna.

La Comissió Avaluadora està integrada pels membres de la Comissió Assessora de la Fundació Mallorca Literària i els tècnics de la Fundació Mallorca Literària designats per la direcció. El termini de presentació ja està en marxa fins al 30 de juny de 2025 a les 14.00 hores. És únicament telemàtic, per via electrònica, a través de l'adreça de correu electrònic arxiu@mallorcaliteraria.cat. Es preveu que l'adjudicació de les beques es faci pública abans de dia 30 de juliol.