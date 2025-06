Cultural-Ment: els beneficis de l’activitat artística i cultural en la salut mental

Més de 150 professionals del món de la salut mental i la cultura participen divendres en el I Encontre de Cultura i Salut Mental

La Direcció General de Salut Mental de la Conselleria de Salut ha organitzat per aquest divendres 6 de juny una jornada per explorar i aprofundir entre la connexió entre la cultura i la salut, en especial de la salut mental. L’objectiu de la jornada 'Cultural-Ment' és plantejar l’activitat artística i cultural com un recurs a l’abast dels professionals de la salut i l’acció social per generar benestar emocional i salut individual i comunitària.

El I Encontre professional entre el món de la salut mental i les arts 'Cultural-Ment' tracta de conèixer experiències, sumar sinergies i estructurar i establir les bases per una col·laboració permanent de cara a explotar les potencialitats contrastades de les arts en la millora de la salut i el benestar de les persones en diversos contextos institucionals i comunitaris.

Segons expliquen els seus promotors: «les Arts en Salut o Arts in Health és una metodologia àmplia i una disciplina acadèmica creixent al voltant de la qual han sorgit un ventall molt ampli d'activitats i accions que el sector artístic i l'entorn comunitari poden oferir als professionals de la salut a l'hora d'abordar una patologia concreta, ja siguin com a intervencions en un pla terapèutic o en les activitats de prevenció i promoció de la salut d’una població.

Fins ara ja hi ha més de 150 professionals que s’han inscrit a la jornada, que tendrà lloc divendres a l’Aljub del museu d’Es Baluard de 9.30 a 14.30 hores. Les inscripcions encara estan obertes i es poden formalitzar a través de https://forms.gle/ZMyLEr34k3WoUum27.

La directora general de Salut Mental de la Conselleria de Salut, Carme Bosch, inaugurarà la jornada, que comptarà amb les paraules de benvinguda de la directora d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani, Imma Prieto. L’entitat Apropa Cultura s’encarrega de la secretaria tècnica de la jornada.

Conferència

Impartiran la conferència principal de l’encontre, 'Arts en Salut. Implementació de projectes d'art i salut mental', Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron i Guillem d’Efak Fullana, cap d'Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

L’Institut Català de la Salut (ICS) incorpora la metodologia i l’estratègia Arts en Salut en el seu marc operatiu amb la creació del Programa Assistencial d’Expertesa PADEICS, el pla director intern que analitza, reflexiona i assessora la institució en projectes professionals que utilitzen les arts en la seva pràctica assistencial. Amb aquesta acció, professionals de diverses disciplines i àmbits territorials posen en comú el seu coneixement per impulsar projectes transversals i comuns d’arts en salut.

Experiències inspiradores

La primera de les taules rodones, que versa sobre experiències inspiradores de projectes que vinculen salut i cultura a l’àmbit dels museus i de les arts escèniques, estarà moderada per Xavier Kuhalainen, psiquiatre de l'Àrea de Salut Mental d'Inca.

A més a més hi haurà les següents sessions:

- AlimentAR-T: alimentació, cultura i salut a través de l’art. Un projecte entre el CAP de Rambla Ferran i el MORERA, Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. A càrrec de Meritxell Bosch Muntané, tècnica d’educació i públics del MORERA i experta en Mediació en Art Contemporani i Alícia Màrquez Vidal, coordinadora territorial de Salut Comunitària de la Gerència d’Atenció Primària a la Comunitat de Lleida.

- Teatro para abrazar, a càrrec de David R. Peralto, president de la Fundación Teatro Joven.

- 'Es Baluard Museu: teixint relacions entre museu i contextos sociosanitaris', a càrrec d’Eva Cifre, cap d’Educació d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma.

- A un lloc de la ment, a càrrec de Catalina Solivellas, actriu, productora i gestora cultural; Aina Romera, coprotagonista i membre de l’obrador de la Fundació Es Garrover i Nena Perelló, coprotagonista i membre de l’obrador d’Estepa Teatre (voluntària i familiar).

Prescripció cultural

La segona de les taules rodones tracta 'La importància de la cultura en el benestar emocional: cap a la prescripció cultural'. Serà una taula de debat per posar en valor la situació actual i traçar possibles línies de futur a la nostra comunitat.

El moderador és Carles Recasens, president del Col·legi de Metges de les Illes Balears. Hi participen: Carme Bosch, directora general de Salut Mental de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears; Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esport de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern; Javier Torres, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears; Rainer Chrysant Oberguggenberger, cap de Servei Psiquiatria del Parc Sanitari Bons Aires; Sebastià Mascaró, director del Museu de la Indústria i del Calçat d’Inca; i Guillem Febrer, gerent d’Estel de Llevant i secretari de 3 Salut Mental.

La consellera de Salut, Manuela García, clausurarà la jornada.