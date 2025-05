Nova Editorial Moll, present a la Fira del Llibre de Palma

Una proposta per un mallorquinisme centrista, la crònica d’un desastre ecològic, l’autoritarisme del passat i el que ens podria dominar en el futur, els millors poemes de Pere Joan Martorell, unes sorprenents memòries del músic Miquel Serra i l’obra de Graves, Llompart i les Rondalles mallorquines són entre les propostes més destacades de la Nova Editorial Moll a la Fira del Llibre de Palma, que va començar divendres i es perllongarà fins diumenge 8 de juny. Un any més, Nova Editorial Moll, el segell creat el 1934 per Francesc de Borja Moll, hi és amb parada pròpia, a més d’haver-se programat uns quants actes relacionats amb els seus títols i autors, a la nova ubicació de la plaça d’Espanya.

Entre les novetats de Moll per a la Fira es troben Mallorca al centre, una reivindicació de Josep Melià Ques en favor d’un espai polític de centre ben arrelat en la identitat mallorquina; El maleït vent. Crònica d’un incendi, d’Albert Herranz Hammer, que reconstrueix el foc catastròfic del 2013 que va arrasar una part de la Serra de Tramuntana; Memòria d’una amnèsia. La història amagada del franquisme a les Balears, d’Antoni Janer Torrens, que, coincidint amb el mig segle de la mort del dictador, revela els horrors del franquisme a l’arxipèlag; i Íncube, de Blanca Pavón, el retrat d’una societat futura, aparentment perfecta, que ens alerta sobre els futurs autoritarismes que apunten a l’horitzó. Altres títols destacats són Ara que ja és fosc, una antologia de trenta anys de poesia de Pere Joan Martorell, que reuneix cent poemes, vuit d’ells inèdits, i Consolacions, una mena d’insòlites memòries del músic Miquel Serra, que proporciona al lector, a més, el disc seu del mateix títol i les seves lletres, gràcies a un codi QR al mateix volum. A més, Nova Editorial Moll s’ha avançat al 40 aniversari de la mort de Robert Graves amb la recent publicació de la seva antologia de poemes El país que he escollit, amb traducció de Josep M. Jaumà, i de Breus històries mallorquines, primera edició en català de les seves narracions ambientades a la seva illa d’adopció, de la qual la traducció de Nofre Moyà ha estat seleccionada per al Premi Montserrat Franquesa de Traducció, que concedeix el PEN català. Amb ocasió de l’Any Llompart, centenari de l’escriptor, qui fou assessor literari d’aquesta editorial al llarg de tres decennis, Nova Editorial Moll també posa a disposició dels lectors alguns dels seus títols més destacats, que formen part del seu fons, cas de Poemes de Mondragó, La Terra d'Argensa, Memòries i confessions d'un adolescent de casa bona o Països Catalans? i altres reflexions. Per suposat, també hi són presents les Rondalles mallorquines, ara a punt de ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Mallorca pel Consell Insular a proposta de la Institució Francesc de Borja Moll, en tres formats diferents: l’edició popular de tota la vida, l’edició comentada a càrrec de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré i la col·lecció Tirurany, amb adaptacions de les narracions populars recollides per Antoni Maria Alcover a càrrec d’alguns dels nostres escriptors i il·lustradors més destacats. El programa de la Fira inclou aquest dissabte 31, a les cinc de l’horabaixa, el taller infantil Rapejar rondalla, a càrrec de Cecília Giménez, la Fada Despistada, que aquests mesos de maig i juny protagonitza el cicle Rondalla Encadenada, organitzat per la revista El Mirall, per a acostar la nostra literatura oral als públics més joves. A les 19 hores, Miquel Serra presentarà a la Fira Consolacions, en companyia de Tomeu Mesquida i interpretant algunes cançons del disc del mateix títol; per a, tot seguit, a les 20, signar exemplars del llibre. També dins el programa de la Fira del Llibre, dimecres 4 de juny a les 19 hores tendrà lloc una taula rodona de novetats de memòria històrica, a la qual intervendrà Antoni Janer, per a parlar de Memòria d’una amnèsia. A més, dissabte 7, a les cinc de l’horabaixa, Maria Barceló oferirà el contacontes La dimònia, una història d’Aina Riera que també es troba entre les novetats de Moll.