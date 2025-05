‘Calidoscopi Llompart’, un homenatge coral a la polifacètica trajectòria de Josep Maria Llompart

Aquest 22 de maig la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears (UIB) es va omplir d’idees i entusiasme amb la presentació del projecte Calidoscopi Llompart, una iniciativa impulsada pels alumnes de l’assignatura Introducció a la Literatura Catalana, dirigida per la professora Mercè Picornell. El projecte s’emmarca dins del centenari del naixement de Josep Maria Llompart, una de les figures més rellevants de la cultura i literatura catalanes del segle XX.

Amb l’objectiu de fer visible la polifacètica trajectòria de Llompart —poeta, traductor, professor, activista cultural i figura clau en la defensa de la llengua catalana— l’alumnat ha dut a terme una intensa tasca de documentació i entrevistes que culminarà en un llibre titulat Calidoscopi Llompart: mirades diverses, una sola veu.

El projecte ha tingut dues fases diferenciades. La primera es va centrar en l’estudi de les diverses dimensions de Llompart, a través d’un recull d’entrevistes: la seva obra com a traductor, el paper com a docent, el vessant d’activista, la labor com a dinamitzador literari, la seva poesia i també una mirada més íntima i personal. En la segona fase, encara en curs, els estudiants han assumit rols complementaris que van des de la gestió de xarxes socials fins a l’edició i el disseny del volum final.

Durant la presentació, cada grup va compartir les troballes, anècdotes i reflexions sorgides del procés. Es va destacar l’aportació de testimonis com la professora Caterina Valriu, antiga alumna d’en Llompart, que va recordar les seves classes com a moments d’autèntica passió literària, carregades de coneixement i ironia refinada. També es va fer referència al seu activisme, especialment el seu paper clau en la cohesió dels Països Catalans i la seva participació en iniciatives antifranquistes i en la revista Estel.

La poesia de Llompart, tal com va explicar Margalida Pons a la seva entrevista, es caracteritza per un profund compromís amb la llengua, la cultura i la memòria del país. Temes com la mort, la identitat i el pas del temps són centrals en la seva obra. Llompart no només escrivia versos, sinó que es posicionava com a veu col·lectiva d’un poble.

També es va explorar la seva tasca com a traductor —amb una entrevista a Gabriel Sampol i Fullana, qui va destacar la seva formació marcada pel desplaçament a Galícia durant la infantesa— i la seva faceta més íntima a través de les paraules de Celia Riba, neboda de l’escriptor, qui va ressaltar com Llompart va trencar amb l’ambient conservador familiar gràcies a la força alliberadora dels seus poemes.

La sessió va comptar amb la participació de la degana de la Facultat de Filosofia i Lletres, Joana Maria Petrus, que va felicitar l’alumnat per la iniciativa i va posar en valor el model d’aprenentatge actiu i creatiu que representa aquest projecte. També es va convidar a Pilar Arnau, especialista en literatura catalana, per aprofundir en el llegat de Llompart.

Calidoscopi Llompart no és només una mirada acadèmica al passat, sinó una mostra de com l’estudi de la literatura pot convertir-se en una experiència col·lectiva i creativa. Un homenatge coral a una veu que, cent anys després del seu naixement, continua inspirant.