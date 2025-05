Les rondalles, patrimoni immaterial de Mallorca... i més vives que mai

A punt de ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Mallorca pel Consell de Mallorca i més vives que mai, amb noves versions, nous enfocaments, nous narradors i nous espectadors, les rondalles mallorquines de tota la vida s’acosten als més joves i al públic familiar en una nova edició del cicle 'Rondalla encadenada', organitzat per la revista cultural El Mirall, amb el suport de la Institució Francesc de Borja Moll i del Consell de Mallorca. Palma, Santa Margalida, Artà, Felanitx i Marratxí són les localitats que acollen les seves sessions.

'Rondalla encadenada' és una iniciativa que pretén retre homenatge als 246 narradors i narradores de 33 localitats de Mallorca que contaren aquestes històries tradicionals a Antoni Maria Alcover, qui les va recopilar i publicar al popular 'Aplec de rondaies mallorquines', preservant així la seva continuïtat. La Institució Francesc de Borja Moll va sol·licitar al Consell de Mallorca la seva declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de Mallorca, de la qual se n’han fet les passes corresponents, quedant per rebre l’aprovació definitiva pel plenari de la institució.

Les sessions de 'Rondalla encadenada' es duen a terme al llarg del maig i el juny. Dijous passat va tenir lloc la primera funció, per a escolars, al col·legi Inspector Capó de Felanitx, amb Maite Yarza, Cecília Giménez i Mar Grimalt, amb la narració Joanet Cameta Curta. Aquest dijous 29 a les 10.30 a l’Auditori de Santa Margalida Maite Yarza, Cecília Giménez i Mase Jara presentaran 'la rondalla D’En Vit', en una sessió oberta al públic en general, amb accés lliure.

Dijous 5 es duran a terme dues sessions més per a escolars, totes dues a Palma: al col·legi de Son Ferriol Cecília Giménez i Catalina Moll presentaran 'L’amor de les tres taronges', i al col·legi Pintor Joan Miró la mateixa Cecília Giménez i Sinead Cormican oferiran 'En Gostí lladre'. Divendres 13 a les 10.30 al Teatre d’Artà Maite Yarza, Cecília Giménez i Maria Antònia Gili narraran 'El peix Nicolau' ,amb entrada oberta al públic en general.

De dilluns 16 a dijous 19, a les 19.30 hores, Sa Font, al carrer Major 1 de Pòrtol, acollirà quatre sessions de 'Rondalla encadenada': Cecília Giménez, Catalina Moll i Maite Yarza oferiran al públic de totes les edats, amb entrada gratuïta, 'El puig de na Fàtima', 'El peix Nicolau', Les serres entrescades' i 'Com el sol i el vent es provaren'. Per últim, dijous 19 es durà a terme una altra funció per a escolars al col·legi Costa i Llobera de Marratxí, a la qual Cecília Giménez, Catalina Moll, Mase Jara i Sinead Cormicam presentaran l’espectacle 'Cantem rondalles amb ball de bot i capgrossos'.