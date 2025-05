El Consell de Mallorca impulsa el Teatre Principal de Palma com a referent d’accessibilitat cultural a l’illa

El Consell de Mallorca impulsa el Teatre Principal de Palma com a referent d’accessibilitat a l’illa. La institució insular reforça el seu compromís amb la inclusió cultural gairebé triplicant les funcions inclusives a la sala pública, que tancarà la programació 2024/25 amb 17 títols amb disponibles per a persones amb discapacitat auditiva i visual, dels quals 7 també ho seran per a persones amb ceguera.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que «l’objectiu de la iniciativa és fer una cultura per a tothom i això implica convertir el Teatre Principal en un referent d’accessibilitat cultural a Mallorca». A més, la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha detallat el que s’ha fet per garantir aquesta accessibilitat al teatre: «hem incrementat els mitjans tècnics, hem format als treballadors i hem millorat la comunicació de les mesures d’accessibilitat de manera que els espectadors puguin accedir a la informació de manera clara i efectiva». I és que, com diu Roca, s’han fet millores en la comunicació, amb una senyalització renovada que inclou informació sobre les funcions accessibles, tant a la web com a les taquilles, durant el procés de compra d’entrades.També, s’ha impartit formació al personal del teatre per a una atenció més personalitzada. A nivell estructural, també s’han establert criteris per als seients prioritaris destinats a espectadors amb discapacitat sensorial, sumant-se als espais ja designats per a persones amb mobilitat reduïda i gossos guia. El director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha destacat que: «aquestes mesures han estat possibles gràcies a la col·laboració d’Apropa Cultura Balears, ONCE Balears i ASPAS, referents d’accessibilitat cultural a Mallorca, que han assessorat al teatre durant els darrers mesos per garantir una experiència inclusiva per a tots els espectadors». Programació adaptada 24/25 Gràcies a les millores implementades, vuit nous títols de teatre i òpera han estat adaptats per a persones amb discapacitat auditiva i visual. Les obres que comptaran amb aquestes adaptacions són les següents:

• «Tennessee», dos obras cortas y un entremés

• «Els darrers sis dies»

• «Manual para armar un sueño»

• «El principi d'Arquimedes»

• «Kiken_2023»

• «Un monstruo viene a verme»

• «La gramàtica»

• «Don Pasquale» A més, 9 títols ja comptaven amb mesures d’accessibilitat prèviament. Entre ells,7 títols amb audiodescripció per a cecs, i sobre titulat, amplificació auditiva i bucle magnètic individual per a sords i 2 només amb sobre titulat: • «El malalt imaginari»

• «Desbarats»

• «El zoo de vidre»

• «L’adversari»

• «La colección»

• «La Regenta»

• «L’aranya»

• «Turandot» (sobre titulats)

• «Dido & Aeneas» (sobre titulats)