Nova convocatòria de subvencions per a potenciar la projecció exterior de l’audiovisual de les Balears

L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears ha presentat aquest dimarts una nova convocatòria d’ajuts en suport a la projecció exterior de l’audiovisual de les Balears. Es tracta d'una línia de subvencions que, amb un crèdit total de 150.000 euros, es posa a la disposició del sector amb un doble objectiu. Per una banda, cerca multiplicar els impactes internacionals de la cultura, fomentant l’exportació de les obres de les Balears més enllà de la seva illa d’origen. I, per l’altre costat, serveix per a reforçar la capacitat productiva d’aquesta mateixa indústria, donant suport a la recerca de finançament exterior per a aquells projectes encara en fase de preproducció.

En aquest últim cas, per exemple, s’incentivaran accions com l’assistència a mercats professionals, la participació en fòrums de coproducció o la presència en programes de residències, tallers o laboratoris. I, en canvi, per a les pel·lícules ja acabades es cobriran les despeses relatives a l’estrena comercial fora de l'illa o a la participació en festivals i cerimònies de lliuraments de premis, entre d’altres possibilitats. En ambdós casos, a més, seran subvencionables conceptes com el desplaçament de l’equip tècnic i artístic, l’elaboració de material gràfic promocional o la subtitulació de teasers, de tràilers o del mateix projecte audiovisual a exportar.

El termini per a presentar les sol·licituds s’inicia el primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB, i tant autònoms com empreses podran lliurar les seves propostes fins al dia 31 de desembre de 2025 (inclòs). I, per a poder disposar d’aquest ajut, les activitats de projecció exterior s’hauran d’haver duit a terme en el transcurs d’aquest mateix any. Val a dir, igualment, que l’import màxim que podrà percebre cada beneficiari serà de 25.000 euros, independentment del nombre de sol·licituds presentades. I que, a més, aquesta xifra representarà com a molt el 80% del cost reconegut per l’ICIB en l’execució d’aquestes estratègies.