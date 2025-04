L’IEB obre les inscripcions a l'espectacle itinerant 'Benvolguda autora' sobre la vida i l'obra de Carme Riera.

L’Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha obert les inscripcions a l'espectacle itinerant 'Benvolguda autora' sobre la vida i l'obra de Carme Riera. Així, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports ha informat aquest dissabte que al voltant de les activitats organitzades amb motiu de la celebració dels 50 anys d'Et deix, amor, la mar com a penyora, de Carme Riera, l’IEB ha obert el termini per a inscriure's en les rutes teatralitzades programades per als dies 3 i 4 de maig a Palma.

'Benvolguda autora' és un espectacle itinerant per a explicar la biografia i les obres més destacades de Carme Riera, a càrrec de la companyia Ovnipresents, dramatúrgia de Miquel Mas, a partir de la recopilació de contes Et deix, amor, la mar com a penyora. Les rutes, que seran gratuïtes, tindran lloc dissabte que ve, 3 de maig, a les 18.00 i a les 19.00 hores, i el diumenge, 4 de maig, a les 11.30 i a les 12.30 hores, amb el punt de trobada en La Rambla, 7, de Palma. Les inscripcions poden fer-se a partir d'aquest dissabte en la web de l’Institut d'Estudis Baleàrics. 'Benvolguda autora' presenta un format de teatre que permet acostar l'obra de Carme Riera d'una manera més amena al públic general, i es podrà organitzar en diferents espais de les Balears, a petició d'institucions i entitats.