Presentació del llibre ‘Caminando con la artritis’ al Casal Son Tugores d’Alaró

Dilluns, dia 28 d’abril, a les 18 h, es farà la darrera presentació d’abril del llibre Caminando con la artritis de M. Isabel Pérez. Això serà a Alaró, al Casal Son Tugores (Clastra de Son Tugores).

En aquesta ocasió, hi intenvendrà Antoni Juan, Cap de Reumatologia de l’Hospital de Son Llàtzer. També comptarà amb Llucia Moreno Sancho, Equip Coordinador del Programa Pacient Actiu de les Illes Balears. A més, hi intervendran pacients amb artritis i participants en el llibre. No cal dir-ho, però tampoc no hi faltarà M. Isabel Pérez, autora del llibre i delegada de ConArtritis Mallorca.

Organitzen l’acte l’Ajuntament d’Alaró, Feim salut, faig salut Programa Pacient Actiu de les Illes Balears i Edicions Documenta Balear.