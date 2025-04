Es presenta a Maria de la Salut el projecte ‘Uwhamahoro i el missatge de la Pepa’

Aquest dissabte 26 d'abril a les 20.00 hores, al Casal de Cultura de Maria de la Salut es presentarà el Projecte ‘Uwamahoro el missatge de la Pepa’ que està coordinat per l'associació Taula per Àfrica, una entitat sense ànim de lucre que treballa altruistament la cooperació al desenvolupament als països del Sud, mitjançant projectes que permetin la millora de la qualitat de vida, a més treballen la sensibilització de la societat de les Illes Balears respecte a la situació del continent africà, generant sinergies que permetin el coneixement i l’intercanvi d’experiències i coneixements entre la societat de les Illes i les societats dels països del sud i posant esment a l'atenció dels migrants arribats a les illes mitjançant treball en xarxa amb entitats dedicades a l’atenció, formació i integració.

Així surt aquest conte (en format tradicional, paper o en format digital, e-book) escrit per Juan María González de la Rosa i amb les il·lustracions de José Luis Mesa, acompanyat d’una pepa anomenada ‘Uwamahoro’ (que en ruandès vol dir «dona de pau»), muntada sobre una base de cartró.

Ressenyar també la tasca del taller Koluté, un projecte formatiu de Càritas Mallorca per a persones migrants amb l'ajuda d'una xarxa de voluntaris que estan desenvolupant la confecció d'aquesta pepa que originalment s'havia de fer a Ruanda, però la realitat social no ho fa possible. Tota la recaptació solidària anirà ajudar a nins i nines d'aquests països perquè puguin tenir una educació i formació necessària que les ajudi a millorar les seves vides.

Totes aquestes experiències es podran gaudir i conèixer millor aquest dissabte al casal de cultura de Maria de la Salut, amb la presència de membres de Taula per Àfrica, que explicaran, a tots els assistents, millor aquest projecte, i on no faltarà la música de l'instrumentista senegalès Omar Niang, que dur molts d'anys tocant pels carrers de Ciutat.