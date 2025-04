Arriba a Mallorca l’obra més irreverent i antifeixista de la temporada, ‘Who the fck is Iribarne?’

Dissabte 3 de maig teniu una cita amb «la història més delirant, política i salvatge del teatre recent. Who the fuck is Iribarne? no és un biopic. És una bomba de crítica social que dissecciona el passat (i el present) d’aquesta España Viva i Muerta a parts iguals». Així es presenta aquesta obra de la dramaturga, escriptora, actriu i directora teatral gallega Esther F. Carrodeguas.

Amb un estil desacomplexat, una mirada anticapitalista i un humor corrosiu, aquesta obra gallega –coproduïda pel Centro Dramático Nacional i dirigida per la pròpia Esther F. Carrodeguas– t’arrossegarà durant 180 minuts, amb una petita pausa per a respirar o prendre una refrigeri. «No t’esperis una classe d’història. Espera’t una obra teatral reflexiva», avisen des de l’organització. La funció tendrà lloc el proper dia 3 de maig, a les 20.00 hores, al Teatre Principal de d’Inca. El Teatre posa també a l’abast del públic assistent serveis amb menjar i beguda «perquè vos sigui més fàcil digerir-ho tot. O no». Les entrades es poden adquirir a través de la web del Teatre Principal d’Inca.