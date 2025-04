Més de 250 cantaires d’arreu de Mallorca acudiran a la I Trobada de Corals

El Consell de Mallorca organitza la I Trobada de Corals a ses Salines aquest dissabte, 26 d’abril, a les 18.30 hores. Un total de deu corals amb més de 250 cantaires d’arreu de l’illa es reuniran a la plaça Major del poble per a celebrar els cent anys de la constitució del municipi.

La institució insular, amb aquesta iniciativa, vol posar en valor la rica tradició cantaire de Mallorca, a més de fomentar el vincle musical que uneix les diferents associacions musicals dedicades a la musica i al cant. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, destaca que «aquesta trobada de corals és una oportunitat magnífica per reconèixer i gaudir del talent musical que tenim a la nostra illa. És un honor veure tants de cantaires reunits, compartint les veus i la passió per la música».

Els grups que hi participen són: Coral Minuet de Bunyola, Cor Associació Cultural i Musical de ses Salines, Orfeó Ramon Llull, Cor Ciutat de Mallorca, Coral Units com Brins de Felanitx, Coral de sa Pobla, Cor de Dones d'Establiments, Cor de Sant Jaume, Cor de Pollença i Cor Gent Gran Colònia Sant Jordi i ses Salines.

Aquestes agrupacions oferiran un repertori divers de peces populars com 'La dama de Mallorca', 'La gavina', 'Fandango menorquí', 'Vestida de nit', entre d’altres. Finalment, com a colofó de la trobada, totes les corals participants uniran les veus per a interpretar 'La Balanguera'.